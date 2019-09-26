На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей

В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете. Созданием портала займется издательство «Большая российская энциклопедия». Согласно документу, в 2020 году на реализацию проекта планируется выделить около 685 млн руб., в 2021 году — более 830 млн руб., а в 2022 году — 169 млн руб.

В июле текущего года Минсвязь разработала соответствующий законопроект. Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид. В отличие от «Википедии», статьи нового российского энциклопедического сайта должны будут проходить научную проверку. Авторы проекта планировали выйти на самоокупаемость с помощью платной подписки.

О проекте создания государственного электронного справочника — в материале “Ъ” «Большая рунетская энциклопедия».