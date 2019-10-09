Российский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей в сутки

Российский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей ежедневно, сообщил РБК со ссылкой на текст проекта. Как ранее стало известно, на создание электронного справочника будет выделено почти 2 млрд руб. Завершить работу над электронной энциклопедией планируется к 2022 году.

По информации издания, архитектура российской «Википедии» должна быть приспособлена к обслуживанию 15 млн уникальных посетителей в сутки. При этом у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.

Предполагается, что проектом будут пользоваться учащиеся, учащие, профессиональные исследователи, журналисты, госслужащие и любые желающие. Для просмотра материалов регистрации не потребуется. Цель проекта — защитить современное знание от размывания, а пользователей интернета — от недостоверной и искаженной информации.

Основой для создания российского аналога станет более 80 тыс. актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, созданной в 2004–2017 годах, а также справочные материалы Энциклопедического словаря. Дополнять информацию портала будет экспертное сообщество и научная редакция портала. Зарегистрированные пользователи смогут выступить с инициативой о включении нового материала в справочник.

Проект российского аналога «Википедии» появился еще в 2016 году, тогда же по инициативе Дмитрия Медведева была создана рабочая группа для подготовки национального научного портала. В июле 2019 года Минкомсвязь разработала соответствующий законопроект.

О том, зачем понадобилось создание русской «Википедии» и что из этого может получиться,— в материале “Ъ FM” «Освоят и забудут».