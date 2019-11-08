Испанские правые выросли на Каталонии

Граждане Испании в воскресенье предпримут новую попытку вывести страну из самого затяжного политического кризиса в ее современной истории. Досрочные парламентские выборы были созваны после провала всех попыток Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) сформировать устойчивое правительство. В ходе предвыборной кампании партии делали особый упор на темах, раскалывающих страну,— франкизме и Каталонии. Решительного перевеса, судя по соцопросам, добиться никому не удалось. Однако недавние беспорядки в Каталонии привели к тому, что правый электорат в Испании стал более многочисленным и радикальным, чем раньше.

В субботу в Испании «день тишины», или, как его называют сами испанцы, «день размышлений». Запрещается предвыборная агитация и публикация данных соцопросов. Испанские власти призывают к соблюдению порядка. Так, и. о. министра юстиции Испании Долорес Дельгадо, обращаясь к каталонцам, попросила «сохранять спокойствие» перед началом голосования.

Апелляция к жителям именно этого испанского региона не случайна. Спокойным канун выборов едва ли обещает быть: активисты каталонского протестного движения «Демократическое цунами» — одни из организаторов многотысячных октябрьских протестов — объявили субботу «днем неподчинения» ЦИК Испании и призвали к всеобщей мобилизации. Испанские власти в ответ с 8 ноября начали увеличивать масштабы полицейского присутствия в регионе.

«9 ноября "Цунами" предлагает вам гражданские праздничные мероприятия, способствующие размышлениям. Государство предлагает… полицию. Ладно»,— ответили сторонники независимости Каталонии на странице «Демократического цунами» в Twitter.

Напомним, что выборы 10 ноября станут четвертыми за четыре года. Привычная испанцам двухпартийная система (с чередованием у власти социалистов и консерваторов из Народной партии) распалась в 2015 году, когда в парламент вошли две новые партии — правоцентристы Ciudadanos («Граждане») и крайне правые Podemos («Мы можем!»). С тех пор выборы в стране проходят куда чаще, чем должны согласно законодательству. Предыдущие выборы состоялись в апреле этого года. ИСРП во главе с Педро Санчесом одержала победу, получив 132 места в 350-местном Конгрессе депутатов (нижней палате парламента). До большинства недоставало немногим более 50 мест. Однако попытки господина Санчеса заручиться поддержкой Ciudadanos и Podemos не увенчались успехом. В результате король Испании Филипп VI был вынужден назначить новые выборы.

«Мы пытались,— поделился с “Ъ” член ИСРП Антонио Гутьеррес Лимонес, который в Сенате прошлого созыва возглавлял комитет по международным вопросам.— Изначально мы договаривались с Podemos. Пытались говорить со всеми, но каждый раз безуспешно. Возможно, нам недостает уверенности для формирования коалиции». При этом он отметил, что «каждый раз просить народ голосовать — это, конечно, не выход».

Последним шансом улучшить результат своих партий для политиков стало участие в трехчасовых теледебатах, состоявшихся в понедельник. В своем выборе на тот момент не определились треть испанских избирателей, и представители пяти основных партий боролись за их поддержку.

Левый блок был представлен ИСПР и Podemos, а правый — Народной партией, Ciudadanos и ультраправой партией Vox. В повестке были как традиционные темы, связанные с вопросами экономической и социальной политики (повышение налогов, борьба с коррупцией и гендерное равенство), так и темы, раскалывающие испанское общество,— отношение к франкизму и каталонский сепаратизм.

Как Каталония добивалась независимости от Испании Читать далее

Ситуацию в Каталонии можно вообще назвать центральной темой кампании. Правые выступают за приостановку каталонской автономии, запрет всех сепаратистских партий и отстранение от власти главы региона Кима Торры. Педро Санчес столь жесткие меры не поддерживает, хотя, например, высказал в ходе дебатов идею ввести в уголовный кодекс статью «Незаконная организация референдумов».

Победителем дебатов, согласно целому ряду соцопросов, стал лидер радикальной партии Vox Сантьяго Абаскаль. И. о. премьер-министра также выглядел убедительным и занял второе место. Положительный результат, однако, был омрачен двумя днями позже неосторожным заявлением испанской радиокомпании RNE. Комментируя процесс экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона (с 2017 года скрывается от испанского правосудия в Бельгии) господин Санчес дал понять: прокуратура действовала по указанию правительства. «От кого зависит прокурор?» — задал он риторический вопрос в эфире. «От правительства»,— поддержал интервьюер. «Вот и все»,— заключил Педро Санчес, после чего столкнулся с валом критики в свой адрес.

Как бы то ни было, выбраться из политического тупика посредством новых выборов Испании едва ли удастся. Последние опросы демонстрируют: ИСРП остается лидером гонки с результатом в 27,1% — немногим меньше, чем результат апрельских выборов. При этом поддержка их вероятных союзников по коалиции также снизилась: за Ciudadanos готовы проголосовать лишь 8% избирателей, а за Podemos — 12,8%. В апреле их результат составил 15,9% и 14,3% соответственно.

За полгода нахождения у власти социалисты не только не смогли консолидировать левый лагерь избирателей, но, напротив, спровоцировали усиление лагеря правого. Так, консервативная Народная партия — традиционный соперник ИСРП — смогла укрепить свои позиции — с 16,7% до 21%. А ультраправая Vox, как ожидается, станет третьей (15%) партией в парламенте.

«Рост поддержки правых партий в первую очередь связан с событиями в Каталонии,— заверил “Ъ” научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.— Правый электорат становится радикальнее. Ему нравятся жесткие меры и риторика, которые предлагает Vox: желание подавить сепаратистские настроения и применить 155-ю статью конституции (об ограничении автономии региона)». Впрочем, господин Филатов заверил: на общий расклад сил это не повлияет — доминировать будет блок левых партий, но у него не будет хватать голосов, чтобы править страной. Единственный выход, считает эксперт,— соглашение между ИСРП и партиями Каталонии, «но вопрос в том, как они будут общаться с Педро Санчесом, правительство которого выступало против руководителей их региона».

Марина Коваленко