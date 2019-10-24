Диктатора извлекли из прошлого

Останки диктатора Франсиско Франко, правившего Испанией в 1939–1975 годах, переместили из мемориала «Долина павших» на обычное кладбище в Мадриде. Решение о перезахоронении стало одной из первых инициатив пришедшей к власти в 2018 году Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Из-за протестов и судебных разбирательств реализовать ее, однако, удалось только сейчас. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что социалисты пытаются консолидировать левую часть электората в преддверии парламентских выборов.

«Ужасная аномалия»

Внимание испанских граждан и СМИ в четверг приковано к двум точкам — мемориалу «Долина павших» в 60 км от Мадрида и обычному кладбищу в столичном районе Эль-Пардо. Почти полвека спустя после похорон испанского диктатора Франсиско Франко его останки были эксгумированы и перемещены из мемориального комплекса на муниципальное кладбище Мингоррубио.

Мемориал «Долина павших» был сооружен в 1940-х годах по приказу самого Франсиско Франко как памятник погибшим в гражданской войне в Испании 1936–1939 годов. Он расположен вблизи монастыря Эль-Эскориал. «Уединенное место, где стоит величественный храм наших павших, в котором веками молились за тех, кому суждено было отдать свою жизнь на пути к Господу и Родине»,— описывал его диктатор.

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Сегодня в этом месте — братские могилы 34 тыс. испанских солдат, воевавших по разные стороны баррикад — как республиканцев, так и франкистов. Подписаны были ранее лишь две могилы — Франсиско Франко и основателя «Испанской фаланги» Хосе Антонио Примо де Риверы. Гранитную плиту с захоронения бывшего диктатора весом 1,5 тонны в четверг сдвинули — в присутствии родственников, нескольких чиновников и операторов. Гроб с останками Франсиско Франко переместили на вертолете.

Корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова о перезахоронении Франко: Такое торжественное захоронение Франсиско Франко, бывшего диктатора — это то же самое, как если бы в Германии или в Италии с почестями были бы похоронены Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Как считают родственники Франсиско Франко и многие политические аналитики, эксгумация останков — это попытка Педро Санчеса сдвинуть чашу весов и получить больше голосов в свою пользу. Источник: «"Процессия охраняется на самом высоком уровне"»

Напомним, борьба с символами франкизма в Испании началась в 2007 году при премьере от ИСРП Хосе Луисе Сапатеро с принятием закона «Об исторической памяти». Испанские власти снимали мемориальные доски, сносили памятники, переименовывали улицы и проспекты.

Когда к власти пришла правая Народная партия (2011–2018), этот процесс был временно приостановлен. Когда в 2018 году ИСРП вновь пришла к власти, перезахоронение останков Франко было объявлено одним из главных приоритетов правительства.

По мнению членов ИСРП, захоронение диктатора в мемориале оскорбляет память о жертвах франкизма.

«Это ужасная демократическая аномалия: диктатор — в государственном мавзолее, в месте, где его могут превозносить»,— говорила в 2018-м вице-премьер испанского правительства Кармен Кальво.

Сторонники перезахоронения также утверждали: Франко не место в «Долине павших», потому что он умер естественной смертью, а не погиб в бою (в отличие от фалангиста Примо де Риверы). Перезахоронение диктатора, отмечали в ИСРП, станет шагом к примирению нации. «Раны были открыты в течение многих лет. Теперь пришло время их закрыть»,— заявил в одном из своих первых выступлений премьер-министр Педро Санчес.

Впрочем, быстро реализовать план по переносу останков бывшего диктатора не удалось. Преградой стали судебные иски со стороны его потомков, которые выступали не только против перезахоронения их предка на муниципальном кладбище, но и против его эксгумации вообще.

Когда же стало ясно, что эксгумации быть, они в качестве альтернативы предложили крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены зять и дочь диктатора. Однако Верховный суд Испании 24 сентября отклонил апелляцию семьи генералиссимуса, не удовлетворив ни одно из выдвинутых требований. Премьер Педро Санчес в Twitter назвал это тогда великой победой для испанской демократии.

«Война продолжается»

Между тем решение правительства о перезахоронении останков диктатора возымело и обратный эффект: количество посещений «Долины павших» за первую половину 2019 года выросло на 34% в сравнении с тем же периодом 2018-го.

Дополнительное внимание к мемориалу привлекли также выступления сторонников и противников перезахоронения. В течение прошлого года социалисты и прочие граждане левых взглядов собирались в центре Мадрида с требованием усилить противодействие франкизму, а члены ультраправой группы «Движение за Испанию» вскидывали руку в фашистском приветствии у мавзолея в «Долине павших» в знак протеста против эксгумации.

Подобная картина наблюдалась и сегодня. За пределами «Долины павших» и кладбища Мингоррубио, плотно охраняемых полицией, собрались группы людей: одни с плакатами «Да здравствует Испания!», а другие — с баннерами «Франко, спасибо!».

О том, что общество все еще не пришло к консенсусу, свидетельствуют и соцопросы.

Согласно исследованию Ipsos , проведенному с 15 по 17 октября, за эксгумацию выступал 51% испанских граждан. Большинство из них — электорат левых партий: ИСРП, «Унидас Подемос», «Граждане».

По мнению научного сотрудника Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгия Филатова, процесс вокруг перезахоронения останков Франсиско Франко связан с желанием ИСРП «сплотить этот разношерстный электорат» в преддверии парламентских выборов, намеченных на 10 ноября. «После того как социалисты сместили Мариано Рахоя (экс-премьер Испании.— “Ъ”), у этих партий не осталось ничего общего, кроме нелюбви к Франко и франкизму»,— пояснил он “Ъ”.

Впрочем, по словам ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Ирины Прохоренко, расчет социалистов может не оправдаться. «Консолидация левых сил может привести и к консолидации правых»,— сказала она “Ъ”. Такого же мнения придерживается и Георгий Филатов: «Половина испанского общества недовольна (политикой ИСРП.— “Ъ”). Это приводит к тому, что их требования радикализируются. Именно так появилась (праворадикальная.— “Ъ”) партия Vox, за которую на прошлых выборах проголосовало около 2 млн человек. После этих выборов, согласно опросам, она должна стать четвертой партией в парламенте».

Президент Фонда Франсиско Франко Хуан Чичарро в четверг пообещал продолжить отстаивать дело диктатора. «Война продолжается, здесь никто не сдается,— предупредил он.— Да, сегодня мы проиграли битву, враг частично достиг цели, но мы ни в коем случае не проиграли войну».

Марина Коваленко