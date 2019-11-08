Кремль не планирует запрещать «Википедию»

Несмотря на то, что «Википедия» не гарантирует правильность информации, запрещать доступ к ней в России никто не собирается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией (БРЭ). В самой «Википедии» заявление президента восприняли с тревогой.

«Ни о каких запретах, ни каких-то препятствий к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может»,— сказал господин Песков. Он добавил: «То, что имел в виду президент и некоторые выступающие, это то, что, при всем уважении, все-таки информация, опубликованная в "Википедии" и регулярно обновляемая, она никем не гарантируется».

Напомним, национальный аналог «Википедии», предложенный Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, планируется создать в 2020–2023 годах. На его разработку выделят 1,7 млрд руб. Портал будет создан на основе 35-томной БРЭ и рассчитан на 15 млн пользователей в сутки.

О том, зачем понадобилось создание русской «Википедии» и что из этого может получиться,— в материале “Ъ FM” «Освоят и забудут».