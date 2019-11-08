Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Одной из причин массового убийства могли стать неуставные отношения.

«Не только адвокаты (сказали.— “Ъ”), но и следователи, и я сам знаю, что экспертиза будет проводиться… Планируют в декабре, но пока нет (более точных сроков.— “Ъ”)»,— сказал агентству отец солдата.

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Напомним, рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам 20 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкальском крае. Солдата-срочника задержали и арестовали до 27 декабря по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). Позднее господин Шамсутдинов назвал причиной стрельбы неуставные отношения и угрозы изнасилования. В Минобороны назвали абсолютной ложью заявление рядового. Источники “Ъ” также говорили о неуставных отношениях в части.

О ситуации с насилием в российской армии — в интервью “Ъ” адвоката «Дедовщина — это разновидность пыток».

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