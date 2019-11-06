Минобороны назвало «абсолютной ложью» информацию об угрозе изнасилования Шамсутдинова

Минобороны России назвало информационным вбросом и ложью сообщения о том, что причиной расстрела Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье могли быть угроза изнасилования и неуставные отношения. Ранее издание Baza опубликовало показания солдата-срочника, в которых он рассказал, что сослуживцы отбирали у него телефон, деньги и обещали «опустить». Источник “Ъ”, близкий к следствию, подтверждал факт жестких неуставных отношений в части.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, является абсолютной ложью»,— сообщили в ведомстве изданию Lenta.ru. В Минобороны добавили, что целью распространенной информации было оказать влияние на ход расследования.

В интервью «РИА Новости» брат арестованного Риян Шамсутдинов рассказал, что Рамиль действительно жаловался на дедовщину в части. «Было физическое насилие, психологическое насилие было. Это он подтверждает. Отцу он лично сказал, что не мог это терпеть и это было последней каплей. Деньги отбирали — небольшие суммы, но стабильно»,— сказал брат срочника. Относительно угроз изнасилования брат и отец солдата не знали: «По поводу сексуального насилия — это мы сами удивились, когда прочитали в интернете»,— добавил он.

Напомним, 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Одного из раненых ввели в искусственную кому в больнице Москвы. Солдата-срочника задержали и арестовали до 27 декабря по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Подробнее — в материале “Ъ” «"Прости, папа, я иначе не мог"».