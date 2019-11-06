«Прости, папа, я иначе не мог»

Защищать интересы солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев, будут три адвоката. Они готовы настаивать на переквалификации дела на менее тяжкий состав — убийство в состоянии аффекта. Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет вместо пожизненного, которое может быть назначено по сегодняшнему обвинению. Сам солдат, по информации телеграм-канала Baza, на следствии заявил, что в день, когда произошел инцидент, ему угрожали сексуальным насилием. Минобороны, в свою очередь, назвало это сообщение «информационным вбросом» и «абсолютной ложью».

Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в Забайкалье восемь сослуживцев, собираются добиться переквалификации действий обвиняемого на более мягкий состав — убийство в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 УК РФ). Об этом “Ъ-Урал” сообщил один из защитников солдата Руслан Нагиев. Наказание по данной статье предусматривает принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Напомним, сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч.2 ст.105 УК РФ), по которому может быть назначено пожизненное лишение свободы.

«Судебная практика показывает, что солдаты совершают такие поступки в состоянии аффекта. Мы не исключаем, что наша тактика будет основана на этом. Сейчас мои коллеги Саид-Магомед Чапанов и Равиль Тугушев уже вылетели в Читу, они планируют вечером встретиться с подзащитным и ознакомиться с материалами дела»,— рассказал господин Нагиев.

Напомним, 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье) срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев после смены с поста комплекса подготовки. Погибли два офицера и шесть рядовых, еще двое человек были ранены. Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата до 27 декабря по делу об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Минобороны РФ инцидент сразу связали с «нервным срывом по личным обстоятельствам».

Следователи проверяют несколько версий, среди которых неуставные отношения в части и преследование обвиняемого из-за его национальности. Комиссия Минобороны во время проверки не подтвердила физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова, но установила, что у него был личный конфликт с офицером.

В группе поддержки срочника в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в среду Рамиль Шамсутдинов встретился со своим отцом. Во время общения сын признался, что жалеет о смерти только двоих солдат. «Прости, папа, я иначе не мог, да и выбора, сил, терпения больше не было. Жаль, очень жаль тех двоих ребят, но я их не видел, а остальные…» — приводят слова Рамиля Шамсутдинова в группе, однако о личности двух солдат ничего не уточняется.

Салим Шамсутдинов, отец Рамиля Шамсутдинова Фото: Группа поддержки солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова / vk.com

По данным телеграм-канала Baza, обвиняемый в своих показаниях сообщил, что с неприятностями он столкнулся сразу, как только пришел в военную часть. «У меня отобрали телефон. Родным я сообщать не стал, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить семье. Что еще отбирали? Деньги»,— приводит канал слова срочника. По его словам, сообщать о происходящем было некому, так как били его сами офицеры, он думал убежать, однако «все было закрыто».

Обвиняемый сообщил в показаниях, что «в тот день (25 октября.— “Ъ-Урал”) его пообещали ''опустить''».

«Так и сказали, предупредили, что изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что после караула все будет. Всех молодых других до меня уже ''опускали'', я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?» — приводит слова Рамиля Шамсутдинова телеграм-канал. Во время задержания, по данным Baza, солдата Шамсутдинова «очень сильно били». Адвокаты военнослужащего эти данные комментировать не стали, сославшись на то, что им неизвестны подробности уголовного дела.

В Минобороны информацию об угрозе изнасилования назвали «ложью» и «вбросом». «Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, является абсолютной ложью»,— сообщили в ведомстве изданию Lenta.ru. В Минобороны добавили, что целью распространенной информации было оказать влияние на ход расследования.

В интервью «РИА Новости» брат арестованного Риян Шамсутдинов рассказал, что Рамиль действительно жаловался на дедовщину в части, но об угрозах изнасилования он и отец солдата не знали: «По поводу сексуального насилия — это мы сами удивились, когда прочитали в интернете».

Дарья Соколова, Екатеринбург