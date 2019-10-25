Что известно о тюменском солдате, застрелившем восьмерых сослуживцев

Рядовой войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье) Рамиль Шамсутдинов сегодня, 25 октября, расстрелял своих сослуживцев, убиты восемь человек, двое ранены. Среди погибших, два офицера: капитан Владимир Евсеев и старший лейтенант Данил Пьянков. Военным следственным отделом СКР по Дровянинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Стрелку 20 лет, он родом из поселка Вагай Тюменской области. Молодой человек служил четыре месяца. По предварительным данным, у него мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». Хотя в нескольких telegram-каналах прозвучала версия о дедовщине. Правда родственники утверждают, что он не жаловался на сослуживцев, но однажды попросил перевести деньги на чужую карту, пишет Life shot.

Рамиль Шамсутдинов родился в семье сотрудника МВД и с детства выражал патриотические настроения. В старших классах школы он поступил в кадетский класс – отряд «Русичи» (село Вагай, Тюменской области). Как отмечается в архиве газеты «Сельский труженик» (№36-37 за май 2014 года), Рамиль Шамсутдинов принимал участие в военной спортивной игре «Граница-2014», которая состоялась 19 апреля, была посвящена 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Его отряд «Русичи» вышел в финал и соревновался в метании гранат, стрельбе из винтовок и разборки автомата с отрядом «Витязи» (село Черное Тюменской области). В ходе соревнований на этапе неполной разборки и сборки автомата Калашникова, «Русичи» вырвали победу у своих соперников благодаря мастерству Рамиля Шамсутдинова, который поставил безусловный рекорд по разборке – 42 секунды. В итоге отряд «Русичи» стал победителем районных игр и принял участие в областных соревнованиях.