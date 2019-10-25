Рядовой перебил караул

Восемь военнослужащих были убиты, а еще двое ранены в Забайкальском крае. За преступление, совершенное в ЗАТО «Горный», задержан рядовой срочной службы.

ЧП произошло в карауле войсковой части №54160 — ремонтно-технической базы (РТБ), которая занимается хранением и выдачей ядерных боеприпасов. РТБ входит в состав 12-го главного управления Минобороны.

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По предварительным данным, в 18:15 по местному времени (12:15 по мск) рядовой Рамиль Шамсутдинов, которого сменили из караула, открыл огонь из автомата по другим военнослужащим.

Два офицера, пять военнослужащих-срочников и один контрактник были убиты, а еще двое тяжело ранены.

Стрелка вскоре задержали и по решению командования части отправили на гауптвахту Дровянинского гарнизона. Там следователь военного следственного отдела СКР вынес постановление о привлечении рядового в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Поселок Горный, до 1994 года носивший название Чита-46, является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Он расположен на 85 км юго-западнее Читы, в нем проживают 11,3 тыс. человек. В Горном базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада, а также сформированная в декабре 2016 года Третья ракетная бригада 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

В Минобороны, отправившем комиссию в Забайкальский край во главе с замминистра Андреем Картаполовым, сообщили, что преступление могло произойти из-за нервного срыва, который мог быть вызван личными обстоятельствами, не связанными с несением службы.

Редактор информационного агентства «Чита.ру» Андрей Затирко в эфире “Ъ FM”: Коллеги писали, что в поселке уже случался похожий инцидент в нулевых. Говорят, что, возможно, у солдата был нервный срыв из-за не очень комфортных условий. Однако покинуть место срочной службы он, естественно, не мог, поэтому и устроил стрельбу. Источник: «"Стрельбу устроил срочник"»

Рядовой Шамсутдинов призывался из Тюменской области. На базе он прослужил всего четыре месяца. В ближайшее время рядового-убийцу должны проверить на вменяемость.

Солдат Рамиль Шамсутдинов родился в семье сотрудника МВД и с детства выражал патриотические настроения. В старших классах школы он поступил в кадетский класс — отряд «Русичи» (село Вагай Тюменской области). Как отмечается в архиве газеты «Сельский труженик» (№36–37 за май 2014 года), Рамиль Шамсутдинов принимал участие в военной спортивной игре «Граница-2014», которая состоялась 19 апреля, была посвящена 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Его отряд «Русичи» вышел в финал и соревновался в метании гранат, стрельбе из винтовок и разборки автомата с отрядом «Витязи» (село Черное Тюменской области). В ходе соревнований на этапе неполной разборки и сборки автомата Калашникова «Русичи» вырвали победу у своих соперников благодаря мастерству Рамиля Шамсутдинова, который поставил безусловный рекорд по разборке — 42 секунды. В итоге отряд «Русичи» стал победителем районных игр и принял участие в областных соревнованиях.

В самом поселке говорят, что военнослужащий был задержан не сразу. Случившееся произошло на КПП, и он сразу после стрельбы выбежал в поселок, где его и ловили.

Владислав Трифонов, Николай Сергеев; Екатерина Еременко, Иркутск; Игорь Лесовских, Екатеринбург