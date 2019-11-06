В DW назвали недоразумением сообщения о признании вины за освещение летних московских митингов

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW) приветствовала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что он не поддерживает инициативу о лишении аккредитации иностранных СМИ в России, в том числе DW. Официальный представитель медиакомпании Кристоф Юмпельт считает, что санкции не могут быть оправданными. Вместе с тем он назвал недоразумением сообщения о том, что DW признала некорректным освещение летних протестов в Москве.

«Возможно, здесь имеет место недоразумение»,— приводятся слова Кристофа Юмпельта на сайте Deutsche Welle. Напомним, по словам господина Лаврова, представитель Deutsche Welle на встрече с официальным представителем МИДа Марией Захаровой признал некорректность своих действий во время протестов летом этого года.

Напомним, Deutsche Welle в Twitter прокомментировала июльские митинги в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму словами «Москва, выходи!». В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России. По мнению депутатов, медиакорпорация размещала призывы принять участие в несанкционированных акциях в Москве. В итоге Госдума намерена потребовать лишить Deutsche Welle аккредитации в России. В DW претензии отвергали.

Подробности — в материале “Ъ” «Госдума гонит немецкую волну».