Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. По мнению депутатов, медиакорпорация размещала призывы принять участие в несанкционированных акциях в Москве, чем нарушила законы «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что депутаты нашли признаки оправдания экстремизма в публикациях DW о блогере Владиславе Синице, который получил пять лет колонии за сообщение в Twitter, в котором, как признал суд, содержался призыв к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Также, отметил парламентарий, комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства в публикации DW о Северном Кавказе от 2009 года.

По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.

«Направим материалы в Минюст России для включения Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Полагаем, что данные предложения оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации»,— добавил депутат.

Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий. Первое заседание состоялось 23 августа.

При формировании комиссии в качестве одного из примеров «вмешательства» был приведен твит Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

Подробнее о претензиях к немецкому медиахолдингу читайте в материале “Ъ FM” «В Госдуме поставили аккредитацию Deutsche Welle под вопрос».