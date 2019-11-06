МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

МИД РФ не поддерживает инициативы по лишению аккредитации иностранных СМИ в России, в том числе Deutsche Welle, заявил глава министерства Сергей Лавров, отвечая на вопрос “Ъ” на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век». Вместе с тем, представитель Deutsche Welle на встрече с официальным представителем МИДа Марией Захаровой признал некорректность своих действий во время летних протестов в Москве, добавил он.

«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ... Одно дело — их освещать, другое дело — их готовить, а по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них. Наверное, это не функция СМИ, но еще раз повторю, что мы не считаем, что нужно вводить какие-то ограничения»,— сказал господин Лавров.

Напомним, Deutsche Welle в Twitter прокомментировал июльские митинги в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму словами «Москва, выходи!» В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России. По мнению депутатов, медиакорпорация размещала призывы принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Кроме того, глава комиссии Василий Пискарев заявил, что депутаты нашли признаки оправдания экстремизма в публикациях DW о блогере Владиславе Синице, который получил пять лет колонии за сообщение в Twitter о детях сотрудников правоохранительных органов. Комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства и в публикации DW о Северном Кавказе от 2009 года. В итоге Госдума намерена потребовать лишить Deutsche Welle аккредитации в России. В Deutsche Welle претензии нижней палаты парламента отвергали.

Подробности — в материале “Ъ” «Госдума гонит немецкую волну».