Госдума гонит немецкую волну

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ рекомендует признать Deutsche Welle («Немецкая волна») иностранным агентом в РФ. Депутаты усмотрели в посте о несанкционированных акциях протеста в Twitter под заголовком «Москва, выходи!» нарушение предвыборной агитации. В публикации о блогере Владиславе Синице, осужденном по ст. 282 УК РФ за пост в социальной сети с угрозами в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии, утверждают парламентарии, содержатся признаки оправдания экстремизма. В Deutsche Welle “Ъ” заявили, что отвергают все претензии и надеются, что «российские власти разрешат всем корреспондентам работать в России свободно и без ограничений». В германском МИДе также не могут понять «упреки комитета российского парламента», указывая, что «свобода прессы является незыблемой частью демократического общества».

Комиссии по расследованию иностранного вмешательства созданы в обеих палатах парламента. В Совете федерации временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России создана летом 2017 года в преддверии старта предвыборной президентской кампании. Спустя два года, в августе 2019-го, создана аналогичная комиссия и в нижней палате парламента. Мотивом создания последней стало возможное вмешательство иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности, в ходе несанкционированных акций протеста в Москве. На предшествующих заседаниях основная критика была направлена на Google и Facebook. В пятницу удар пришелся по Deutsche Welle (DW).

«В действиях медиахолдинга (Deutsche Welle.— “Ъ”) выявлены признаки оправдания экстремизма,— заявил глава комиссии Василий Пискарев.— Помните нашумевший эпизод, когда блогер по фамилии Синица призывал похищать, убивать детей работников правоохранительных органов. Чудовищное по своим масштабам и цинизму заявление». Нарушением российского законодательства назван также опубликованный в Twitter пост «Москва, выходи!». Господин Пискарев напомнил, что публикация была сделана накануне выборов в Мосгордуму, когда «в Москве происходили неразрешенные митинги».

По его мнению, призыв является прямым «нарушением закона о митингах, поскольку речь идет об избирательной кампании». «Таким образом, "Немецкая волна" также нарушила законы, которые регулируют избирательный процесс». Парламентарий уточнил, что речь идет о ст. 5.11 КоАП, которая запрещает «агитацию для юридических лиц, которые являются иностранными юрлицами».

Немецкое СМИ, продолжил господин Пискарев, также «систематически предоставляло свою площадку» для агитации с целью «призыва к несанкционированным действиям и неразрешенным шествиям». В связи с этим члены комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерены направить материалы расследования в Роскомнадзор, МВД, Генпрокуратуру и ФСБ для «принятия мер реагирования», а также в Министерство юстиции — с целью «включения "Немецкой волны" в перечень организаций—иностранных агентов». Обсуждается призыв к МИД РФ лишить немецкое СМИ аккредитации в Российской Федерации.

Пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт рассказал “Ъ”, что в пятницу «вещательный совет Deutsche Welle обсуждал заявление комиссии Госдумы». «Совет пришел к выводу, что к вещанию Deutsche Welle в России ни в коей мере не могут предъявляться претензии,— заявил он.— Вещательный совет отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ». По словам председателя совета Карла Юстена, в DW надеются, «что российские власти разрешат всем корреспондентам работать в России свободно и без ограничений». «Свободный обмен информацией имеет огромное значение, и это также требует возможности для DW работать без помех»,— заявил “Ъ” господин Юстен.

На заявление российских парламентариев отреагировали также в ведомстве госминистра по вопросам культуры и СМИ и в МИД Германии. «Свобода прессы является для нас большим достоянием и незыблемой частью нашего демократического общества,— приводит заявление немецкого МИДа "РИА Новости".— Тот факт, что в настоящее время в международных и российских СМИ публикуются критические материалы, является именно выражением свободы мнений. Поэтому мы не можем понять упреки комитета российского парламента».

Однако российские депутаты не собираются прерывать работу, более того, они намерены придать расследованиям международный масштаб. «Комиссия (по расследованию иностранного вмешательства.— “Ъ”) просит, чтобы Государственная дума инициировала большие международные слушания,— заявил депутат Адальби Шхагошев.— Мы хотим пригласить туда и Соединенные Штаты, и Францию, всех». Депутат пояснил “Ъ”, что «международные парламентские слушания могут начать большие разбирательства», поскольку «сегодня многие страны жалуются» на вмешательство со стороны США. Господин Шхагошев признался, что «даже Китай» обратился за помощью к России с целью «использования опыта Российской Федерации» для противостояния вмешательству США во внутренние дела: «Китайцы говорят о том, что протесты в Гонконге — это дело рук Соединенных Штатов Америки. Естественно, это все организовано через механизм вмешательства».

Никита Прокшин