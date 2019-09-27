Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ

Немецкая телерадиовещательная компания Deutsche Welle (DW) отрицает, что вмешивалась во внутренние дела России. Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».

«На своем сегодняшнем заседании в Берлине Совет по вещанию DW обсудил обвинения комиссии Госдумы, приведенные в отчетах агентства. Совет по телерадиовещанию отвергает обвинение в том, что DW вмешивался во внутренние дела Российской Федерации»,— отметил господин Юмпельт. Также Deutsche Welle надеется, что российские власти обеспечат возможность всем корреспондентам DW в России работать свободно и без ограничений.

Ранее Deutsche Welle уже отвергала причастность к вмешательству в российские выборы. При этом глава администрации генеральной дирекции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн отказался участвовать в расследовании иностранного вмешательства.

Напомним, Deutsche Welle в Twitter прокомментировал июльские митинги в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму словами «Москва, выходи!». В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

Комиссия Госдумы посчитала сообщения DW нарушением законов России. По мнению депутатов, медиакорпорация размещала призывы принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Кроме того, глава комиссии Василий Пискарев заявил, что депутаты нашли признаки оправдания экстремизма в публикациях DW о блогере Владиславе Синице, который получил пять лет колонии за сообщение в Twitter о детях сотрудников правоохранительных органов. Комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства и в публикации DW о Северном Кавказе от 2009 года. В итоге Госдума намерена потребовать лишить Deutsche Welle аккредитации в России. Кроме того, депутаты планирует изучить материалы «Медузы», «Русской службы BBC» и «МБХ-медиа».

Подробнее о претензиях к немецкому медиахолдингу читайте в материале “Ъ FM” «В Госдуме поставили аккредитацию Deutsche Welle под вопрос».