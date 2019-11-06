«Газпром» назвал отказ от взаимных претензий главным условием заключения контракта с Украиной

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что до заключения нового транзитного контракта с Украиной необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Среди них взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Также Киев должен заявить о готовности к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.

«Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной»,— говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи Алексея Миллера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа Георга Вальдерзее. Также украинская сторона должна создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. В противном случае «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий.

30 октября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном также призвал Украину обнулить претензии обеих сторон, чтобы выйти из сложившейся ситуации. В Кремле назвали достижение договоренностей невозможным, пока не будут урегулированы судебные споры газовых компаний двух стран. Тем временем «Нафтогаз» подал против «Газпрома» еще один иск в Стокгольмский арбитраж на $12 млрд. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев накануне в общем насчитал «Газпрому» претензий на $22 млрд.

Как судебные разбирательства осложняют переговоры по газу, читайте в материале “Ъ” «Новый иск "Нафтогаза" грозит сорвать переговоры по транзиту».