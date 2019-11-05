Кремль заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает невозможными договоренности с Украиной по газу, пока не будут прекращены все претензии в суде. Ранее «Нафтогаз Украины» через арбитраж потребовал от «Газпрома» $12,2 млрд. По словам господина Пескова, позиция президента Владимира Путина остается неизменной.

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште»,— сказал пресс-секретарь.

Господин Песков называет неизменной позицию Кремля по этому поводу. «Вряд ли можно допустить какое-то двойное толкование»,— считает он.

«Нафтогаз Украины» утверждает, что может снизить сумму требований к «Газпрому» до $2 млрд, если транзит газа в Европу продолжится. Соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит истекает в конце 2019 года. На прошлой неделе проходила трехсторонняя встреча по этому вопросу.

Подробнее об итогах читайте в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».