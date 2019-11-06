Baza: расстрелявший сослуживцев срочник объяснил свой поступок угрозой изнасилования

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкальской части, дал показания военному следствию, сообщает Baza. Свой поступок он объяснил тем, что сослуживцы собирались его изнасиловать, о чем сами ему сообщили.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?» — сказал рядовой Шамсутдинов.

Он рассказал, что разногласия возникли сразу после его поступления на службу. Сослуживцы отбирали у него деньги, а также телефон. Он не стал сообщать об этом родственникам, чтобы они не переживали. «Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей»,— приводятся слова рядового в сообщении.

Пожаловаться на происходящее было некому, добавил срочник. «Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — сказал он. Рамиль Шамсутдинов добавил, что жалеет об убийстве только двух человек, которых «зацепил случайно», а к остальным у него «жалости нет никакой».

Как сообщает “Ъ-Урал”, сегодня, 6 ноября, солдат встретился в СИЗО со своим отцом, Салимом Шамсутдиновым. В интервью «Вечорка ТВ» после встречи с сыном Шамсутдинов-старший сказал, что не заметил никакого психического расстройства. О наличии у солдата душевных расстройств, которые не заметила комиссия, ранее сообщал общавшийся с Рамилем Шамсутдиновым незадолго до призыва юрист.

Напомним, вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона, охраняющей объекты ЗАТО «Горный», рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Одного из раненых ввели в искусственную кому в больнице Москвы. Шамсутдинова задержали и арестовали до 27 декабря по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). Источник “Ъ”, близкий к следствию, сообщал о жестких неуставных отношениях. Работу командиров с личным составом в Забайкальской части «запредельно жестко» раскритиковал министр обороны Сергей Шойгу — по его словам, рядовой Шамсутдинов вообще не мог быть назначен в караул, поскольку был срочником, а не контрактником.

Вчера председатель президиума «Офицеров» Сергей Липовой заявил, что Минобороны работает открыто, а обвинять в произошедшем в Забайкалье офицеров «категорически неправильно», а в поступке Шамсутдинова виноваты «пробелы в воспитании» и компьютерные игры. Председатель «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская поддержала его, добавив, что «интернет надо закрывать».

Подробнее — в материале “Ъ” «"Компьютерная реальность смешалась с жизненной"».