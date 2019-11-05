«Компьютерная реальность смешалась с жизненной»

Лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили, что дедовщины в российской армии нет, а в массовом расстреле, совершенном рядовым Рамилем Шамсутдиновым, виноваты система воспитания и компьютерные игры. Правозащитники, опрошенные “Ъ”, не разделяют оценку «Офицеров России» и «Комитета солдатских матерей»: они сообщили о еженедельных обращениях по поводу унижений солдат. Правозащитники отметили, что хуже всего ситуация в воинских частях на востоке страны.

5 ноября на совместной пресс-конференции ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» председатель президиума «Офицеров» Сергей Липовой заявил, что Минобороны работает открыто, а обвинять в произошедшем в Забайкалье офицеров «категорически неправильно». При этом он считает, что для предотвращения таких преступлений нужно наладить работу психологов, а Роскомнадзор должен блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете.

Напомним, вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный», рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Один из раненых Евгений Графов был введен в искусственную кому в больнице Москвы. Юрист, с которым незадолго до призыва советовался Рамиль Шамсутдинов, уверен, что у него было душевное расстройство. Работу командиров с личным составом в Забайкальской части «запредельно жестко» раскритиковал министр обороны Сергей Шойгу. Рамиль Шамсутдинов арестован и находится под следствием.

Господин Липовой заявил, что «судя по всему, Шамсутдинов целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев». «Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной,— сказал он.— Это пробелы и в целом в системе воспитания». Отметим, что ранее подобная версия следствием не называлась.

Председатель «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская и вовсе заявила, что «интернет надо закрывать».

Госпожа Салиховская допустила, что «парень не выдержал» конфликтов с сослуживцами, и признала наличие фактов дедовщины в российских воинских частях, однако заявила, что в большинстве своем они касаются вымогательства материальных ценностей контрактниками у срочников: «А так в армии кормят хорошо, условия хорошие, есть даже вещи, которых (у части срочников.— “Ъ”) нет дома, например, стиральные машины». «Ребята к нам бегать из частей перестали, как только на место министра обороны пришел Сергей Кужугетович Шойгу. А когда я задаю им вопрос по поводу взаимоотношений, они отвечают: "Мы же мужики". То есть мужская компания регулируется своими правилами жизни»,— заявила председатель «Комитета солдатских матерей».

Присутствовавший на пресс-конференции психиатр Александр Федорович заявил, что, по его сведениям, Рамиль Шамсутдинов мог столкнуться с неуставными отношениями, которые не имеют ничего общего с идеей защищать Родину. По его словам, такая ситуация на фоне стресса из-за смены региона проживания и социальных условий могла привести к аффекту: «При накоплении аффекта человек либо идет и расстреливает сослуживцев, либо совершает суицид»,— заключил психиатр.

Источник “Ъ”, близкий к следствию, ранее подтвердил факт жестких неуставных отношений в части. По данным СМИ, конфликт у Рамиля Шамсутдинова мог быть с убитым им старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым, который якобы издевался над солдатами.

Между тем юрист организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Горлачев сообщил “Ъ”, что жалобы на унижения и избиения от военнослужащих приходят «еженедельно».

Количество таких обращений растет в последние несколько лет, в том числе и из-за запрета проносить на территории частей смартфоны, на которые можно фиксировать нарушения, говорит господин Горлачев. По его словам, в Восточном военном округе, к которому относится часть Рамиля Шамсутдинова, ситуация хуже, чем в среднем по России: «Обращения, которые приходят оттуда,— это какой-то привет из 90-х. В случае, когда пытались скрыть перелом руки военнослужащего, его даже не выпускали в туалет». Об аналогичных проблемах в частях, расположенных на востоке страны, сообщил “Ъ” и руководитель челябинской правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов: «Там огромные территории, воинские части разбросаны и так удалены от центра контроля, что туда просто не доходят ноги военного прокурора, военно-следственного отдела и представителей командования».

Владимир Хейфец