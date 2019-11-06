Рядовой Шамсутдинов признался, что сожалеет об убийстве только двоих сослуживцев

Солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев в войсковой части Забайкалья, встретился с отцом в СИЗО. В ходе общения он признался, что жалеет о смерти двоих солдат.

«Прости папа, я иначе не мог, да и выбора, сил, терпения больше не было. Жаль, очень жаль тех двоих ребят, но я их не видел, а остальные......»,— приводят слова Рамиля Шамсутдинова в группе поддержки военнослужащего в соцсети «ВКонтакте». О каких двух солдатах идет речь, не уточняется.

Среди убитых были командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило.

В группе также сообщается, что Рамиль похудел и осунулся, но выглядел абсолютно спокойным, адекватным, уравновешенным.

«Он дал понять, что его довели до самой крайней точки. Он сказал, что не смог бы простить. Я понял с его слов, что из-за дедовщины все», — сказал Шамсутдинов-старший. Интервью с ним размещено на YouTube-канале Вечорка ТВ.

Трагедия произошла 25 октября, рядовой из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли, двое были ранены. Солдат арестован до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). Следствие проверяет несколько версий происшествия, в том числе о неуставных отношениях в части и версию преследования обвиняемого из-за его национальности. Источник “Ъ”, близкий к следствию по делу об убийстве, сообщал о жестких неуставных отношениях. «Он собирался убить только одного офицера, остальные под раздачу попали»,— сказал собеседник “Ъ”. По данным портала 72.ru, конфликт у Рамиля Шамсутдинова мог быть с убитым им старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.

В Минобороны РФ сразу связали инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Позже министр обороны Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом в Забайкальской части, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Сергей Шойгу заявил, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, писал РБК со ссылкой на источник, знакомого с результатами прошедшего в пятницу закрытого совещания в Минобороны по итогам расследования ЧП. Господин Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

Подробнее о возможных причинах происшествия читайте в публикации “Ъ” «Мальчики терпели издевательства».