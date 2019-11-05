Минкульт подготовил предложения по ужесточению антипиратского законодательства

Министерство культуры России подготовило и представило в администрацию президента РФ предложения по доработке антипиратского законопроекта, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

«Этот вопрос требует серьезного межведомственного взаимодействия. Мы очень надеемся на политическую поддержку в этом отношении. Мы свои идеи представили и после их рассмотрения будем готовы вносить свои соответствующие предложения»,— цитирует господина Мединского «Интерфакс».

Законопроект, который закрепит положение антипиратского меморандума — поправки к закону «Об информации», разработан сотрудниками крупнейших телехолдингов, онлайн-кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group. Проект предполагает, что все поисковики, работающие в России, с момента вступления закона в силу будут обязаны в досудебном порядке удалять ссылки на страницы с пиратским контентом по запросу правообладателей.

Владимир Мединский на протяжении последних нескольких лет неоднократно высказывался в поддержку ужесточения антипиратского законодательства. По его оценке, годовой ущерб киноотрасли от пиратства составляет от 40 млрд до 70 млрд руб.

1 ноября 2018 года крупнейшие российские интернет-компании и правообладатели подписали антипиратский меморандум. Документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке. Со стороны правообладателей документ подписали «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «Кинопоиск», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний — «Яндекс», Mail.ru Group (в том числе от лица «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Rambler и Rutube. Первоначально соглашение было рассчитано до 1 сентября 2019 года, однако впоследствии меморандум дважды продлевался. По данным компании Group-IB, рынок интернет-пиратства в РФ потерял за последний год почти $25 млн.

О том, почему нелегальные площадки лишаются выручки,— в материале “Ъ FM”.