Пиратские сайты несут потери

Рынок интернет-пиратства в России упал на четверть. Как подсчитали в компании Group-IB, его объемы сократились впервые за пять лет. В денежном выражении этот рынок потерял за год почти $25 млн. Вместе с тем интерес россиян к пиратскому контенту остался на прошлогоднем уровне. Поисковые системы зафиксировали более 10 млрд запросов на нелегальный просмотр фильмов и сериалов. Год назад в России начал действовать так называемый антипиратский меморандум — соглашение между крупнейшими правообладателями и интернет-компаниями. Согласно документу, поисковики должны удалять из выдачи ссылки на нелегальный контент, а Роскомнадзор блокировать доступ к сайтам, которые его распространяют.

Именно меморандум лишил российских пиратов существенной доли выручки, считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Проводились интенсивные блокировки с помощью судебных решений и закона о “зеркалах”. В Госдуму будет внесена антипиратская инициатива, которая должна прийти на смену меморандуму.

Если мы доработаем до полноценной версии нормы об удалении доменов целиком за многократное нарушение исключительных прав, это будет на самом деле действенной мерой.

Кроме того, мы добавим туда еще и ускоренную внесудебную блокировку сайтов, которые занимаются рекламой казино, букмекеров и так далее, поручив эту работу Федеральной антимонопольной службе. Этот комплекс мер должен, по нашему мнению, позитивно сказаться на балансе сил».

При этом последние годы пиратский рынок в России уверенно рос. Только за 2016-й его объем увеличился вдвое. К этому привело развитие крупных сервисов, которые снабжали нелегальные площадки контентом и рекламой, объясняет замруководителя направления интеллектуальной собственности Group-IB Дмитрий Тюнькин: «Самая активная фаза роста — это 2015-2017 годы, когда из сайтов-однодневок пираты создавали большие коллаборации. Впоследствии рынок был снабжен техническими инструментами для того, чтобы размещать контент на сайтах. Пираты создали так называемые CDN, которые объединяли на своих серверах обширнейшие базы и стали предлагать не просто доставку контента, но и средства монетизации, что привело к довольно серьезному росту “серого рынка”. Размещая плеер, прокручивалась реклама запрещенных тематик, в том числе нелегального казино и ставок — эти технологии и привели к росту».

Как интернет-компании и медиахолдинги изменили условия антипиратского меморандума Читать далее

Срок действия антипиратского меморандума истекает 31 октября. При этом интернет-компании и медиахолдинги уже продлевали его в сентябре. Участники рынка ждут, когда антипиратские поправки внесут на обсуждение в Госдуму, но этого пока так и не произошло.

Илья Сизов