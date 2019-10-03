Антипиратский меморандум продлен до 31 октября

Как стало известно “Ъ”, медиахолдинги и интернет-компании при участии Роскомнадзора договорились о продлении действия антипиратского меморандума до 31 октября. В отсутствие внесенного в Госдуму законопроекта документ пролонгируется уже второй раз.

Антипиратский меморандум продлили до 31 октября, рассказали “Ъ” два источника на рынке. Это зафиксировано в протоколе совещания рабочей группы у заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, подтвердил представитель ведомства Вадим Ампелонский.

Как уточнил один из собеседников “Ъ”, условия соглашения не предполагают какого-то определенного срока внесения законопроекта, закрепляющего положения меморандума, но «если проект внесут до 31 октября, то меморандум продолжит действие до 31 декабря».

Это уже вторая попытка продлить действие меморандума до внесения законопроекта. Ранее на совещании в Роскомнадзоре 29 августа стороны антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца 2019 года при условии, что законопроект, закрепляющий его положения, будет внесен на рассмотрение Госдумы до 30 сентября, однако законопроект до сих пор внесен не был.

Поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум 1 ноября 2018 года, срок соглашения истекал 1 сентября 2019 года. Документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке. Со стороны правообладателей документ подписали «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «КиноПоиск», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний — «Яндекс», Mail.ru Group (в том числе от лица «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Rambler и Rutube. Глава Минкульта Владимир Мединский оценивал ущерб от рынка нелегального контента в 40–70 млрд руб. в год.

Законопроект, который закрепит положение меморандума,— поправки к закону «Об информации» — разработан сотрудниками крупнейших телехолдингов, онлайн-кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group, сообщали «Ведомости». Проект предполагает, что все поисковики, работающие в России, с момента вступления закона в силу будут обязаны в досудебном порядке удалять ссылки на страницы с пиратским контентом по запросу правообладателей.

Валерия Лебедева, Владислав Новый