Медиахолдинги и интернет-компании продлят антипиратский меморандум

На совещании в Роскомнадзоре 29 августа стороны антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца 2019 года при условии, что законопроект, закрепляющий его положения, будет внесен на рассмотрение Госдумы до 30 сентября. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, информацию подтвердил один из участников совещания.

Поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум 1 ноября 2018 года, срок соглашения истекал 1 сентября 2019 года. Документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке. Со стороны правообладателей документ подписали «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «КиноПоиск», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний — «Яндекс», Mail.ru Group (в том числе от лица «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Rambler и Rutube. Глава Минкульта Владимир Мединский оценивал ущерб от рынка нелегального контента в 40–70 млрд руб. в год.

Законопроект, который закрепит положение меморандума,— поправки к закону «Об информации» — разработан сотрудниками крупнейших телехолдингов, онлайн-кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group, сообщали «Ведомости». Проект предполагает, что все поисковики, работающие в России, с момента вступления закона в силу будут обязаны в досудебном порядке удалять ссылки на страницы с пиратским контентом по запросу правообладателей.

О том, как правообладатели предлагают исключать домены сайтов-нарушителей из поиска, читайте в публикации “Ъ” «Пиратам выдачи не будет».

Валерия Лебедева