Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора

Новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» не улучшает взаимодействие между компаниями и не способствует долгосрочным договоренностям, считает министр энергетики России Александр Новак. Вместо новых исков сторонам нужно вернуться к теме нулевого варианта урегулирования споров компаний, полагает он.

В начале ноября «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск против «Газпрома», в котором украинская компания потребовала пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года и компенсацию с процентами в размере $12,2 млрд. До этого «Газпром» подал иск в рамках спора о транзитном контракте летом 2019 года.

«Это явно действия, не направленные на улучшение и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Для обнуления претензий нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы, написал он в Facebook.

5 ноября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита российского газа через украинскую территорию и доходов от него. Действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года.

Подробнее о вопросе транзита российского газа через Украину — в материале “Ъ”.