«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита

«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до менее $2 млрд. Такое решение последует в случае сохранения транзита газа и дохода от него, сообщил ТАСС исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня»,— сказал господин Витренко.

В новом арбитраже «Нафтогаз» требует от «Газпрома» $12,2 млрд. Компания хочет пересмотреть тарифы с марта 2018 года и требует выплатить компенсацию с процентами, написал господин Витренко в Facebook.

Соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит через Украину истекает в конце 2019 года. В иске к «Газпрому» «Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф и предоставить декларацию о поставках газа на неподконтрольную территорию.

На прошлой неделе проходила трехсторонняя встреча по вопросу транзита газа через Украину. «Газпром» потребовал урегулирования судебных споров — ранее Украина выиграла по решению Стокгольмского арбитража $2,6 млрд.

Подробнее о встрече читайте в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».