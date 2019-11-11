Солнце внутри

Витамин D, оказывается, и не витамин вовсе, а гормон. Без него организму — никак. Но путь его к человеку нелегок. Маршрут изучил «Огонек».

Елена Кудрявцева

Механическая рука анализатора аккуратно достает пробирки из планшета, запускает в них тонкий нос-иглу и отмеряет ровно 30 микролитров крови. Именно столько нужно, чтобы определить уровень витамина D. Весь процесс — от забора крови до получения результата — занимает не больше часа. Сегодня это одно из самых популярных лабораторных исследований. Все потому, что мир переживает настоящий витаминовый хайп, и во главе этого ажиотажа стоит именно витамин D.

— Вообще, шум вокруг витамина D начался в 2010 году, после так называемой Варшавской конференции,— рассказывает «Огоньку» Александр Архипкин, заведующий клинико-диагностической лабораторией Научного центра ЭФиС, который вот уже 25 лет специализируется на эндокринологических исследованиях.— Тогда медицинские эксперты провели комплексные исследования и сделали вывод, что у подавляющего большинства европейцев снижен уровень этого витамина. После этого и было предложено сконцентрировать усилия на преодолении этого популяционного дефицита.

Что влияет на «витаминную недостаточность» Читать далее

С тех пор возник массовый интерес к анализам по определению уровня витамина D (кстати, довольно дорогим и, как правило, не входящим в медстраховку). Этот ажиотаж постоянно подогревается публикациями новых исследований о важности витамина, названного четвертой буквой латинского алфавита. Он, как потайной ключ, запускает самые разные и чрезвычайно значимые процессы в организме. Доказано, что витамин D причастен к регулированию огромного количества обменных процессов — влияет и на выработку половых гормонов, и на иммунитет, защищает от онкологических заболеваний. Последние лавры этот витамин снискал после доказательства особой роли в замедлении старения.

Золотая рыбка

Так получилось, что в ходе эволюции человек утратил способность синтезировать почти все витамины, кроме витаминов группы Р и, собственно, витамина D. По одной из гипотез, в этом виновата наша всеядность: человек, в отличие от остальных животных, потребляет настолько разнообразную пищу, что в итоге его организм отказался от синтеза сложных молекул — теперь мы можем получать их только извне. Витамин D может попасть в организм человека двумя путями: во-первых, как известно, он вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета во время пребывания на солнце. Во-вторых, попадает к нам вместе с пищей. Наиболее благоприятна в этом смысле «средиземноморская диета». В ее основе — злаки, овощи, фрукты, орехи, бобовые, оливковое масло, молочные продукты и морская рыба. А вот мясо рекомендуется употреблять не чаще чем раз в неделю. И еще хорошо бы совсем забыть про сладкую выпечку.

Если присмотреться к образу жизни и стилю питания россиян, то они, к сожалению, бесконечно далеки от средиземноморского идеала. Самые популярные продукты в России — хлеб, крупы, макароны и масло, а из овощей — картошка. В итоге, по данным Федерально-исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, дефицит витамина D фиксируется у большинства из нас (врачи называют от 60 до 90 процентов населения).

В целом же в нашей стране лишь 14 процентов взрослых и 16,8 процента детей старше четырех лет обеспечены всеми витаминами.

— Витамин D входит в тройку самых дефицитных витаминов на всей территории России,— рассказывает «Огоньку» главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания и биотехнологии Вера Коденцова.— Кроме него почти всем нам не хватает витаминов группы В, особенно В2 (можно получить только из молочных продуктов и мяса) и каротиноидов — эти вещества содержатся в овощах и фруктах (?-каротин — провитамин витамина А ретинола).

Казалось бы, у жителей южных областей страны не должно быть проблем, ведь они получают больше солнечного света, и с синтезом витамина D у них должно быть все в порядке. Но, как оказывается, этого не происходит, если человек не проводит на открытом воздухе по два-три часа в день. В целом же у большинства из нас нормальный уровень витамина D бывает только после отпуска на море, и то если мы пробыли там две-три недели и очень хорошо загорели. При этом, оказывается, загорать тоже нужно правильно. Если, например, сразу после пребывания на солнце пойти в душ, то сложный процесс синтеза витамина будет нарушен.

После солнечного отпуска витамин D держится в организме человека около месяца, а потом его уровень идет на спад. В итоге к ноябрю витамин D достигает, как правило, предельно низких отметок.

— Часто на прием приходят пациенты с симптомами хронической усталости, которые жалуются на вялость, нарушение сна, заторможенность, тревожность, сонливость, хрупкость ногтей и выпадение волос,— рассказывает врач высшей категории, терапевт-эндокринолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Фатима Дзгоева.— Они просят проверить работу щитовидной железы. Но на самом деле щитовидная железа редко бывает виновата в этой симптоматике. Чаще всего дело в низком уровне витамина D, о котором человек не догадывается.

Люди старшего поколения хорошо помнят скорбную процессию детсадовцев, которая каждое утро выстраивалась к пузырьку с вонючим рыбьим жиром: проглотить ложку янтарной жидкости должен был каждый. Оздоровительная экзекуция продолжалась вплоть до 1970 года. Тогда исследования показали, что в отечественном рыбьем жире, который изготавливали в основном из требухи мелкой рыбы, было превышено содержание токсичных веществ. Все списали на загрязнение морей, хотя некоторые эксперты утверждали, что причина была в условиях производства. Так или иначе, массовое употребление продукта прекратилось. И все-таки именно в рыбьем жире содержится рекордное количество витамина D и чрезвычайно важные для организма омега-3-жирные кислоты. Также неплохую дозу солнечного витамина можно найти в жирной рыбе, сыре, сметане, яичных желтках и грибах (при условии, что они были собраны в чистой местности). При этом есть продукты, которые затрудняют усвоение витамина, например так любимые россиянами майонез, маргарин, жареный бекон, колбаса с жиром, торты и пирожные с жирным кремом.

Так как получить достаточное количество витамина из продуктов питания довольно сложно, в США, Канаде и Австралии начиная с 70-х годов начали обогащать витамином D продукты. У нас же обогащенные продукты до сих пор большая редкость.

— В России детей до года традиционно кормят продуктами, которые обогащены витаминами,— рассказывает Вера Коденцова.— Им же прописывают витамин D в каплях. А вот после этого, когда ребенок переходит за общий стол, мы наблюдаем резкое снижение уровня витаминов в организме. Поэтому стоит обратить особое внимание на детей и подростков, которые быстро растут и тратят много энергии.

Невидимы и очень полезны

Нужно отметить, что нехватка любого витамина (а всего их известно 13) приводит к сбою работы целых систем в организме. Они, как часть недостающего пазла, встраиваются в работу ферментов, которые создают белки — основу нашей жизни. Витамин D в этом плане оказался уникален. Прежде всего потому, что он не совсем витамин. Его открыли в 1922 году в связи с лечением рахита у детей и довольно быстро выяснили, что он синтезируется в коже. А о возможностях лечения солнечным светом догадывались еще в начале XX века.

— Если бы витамин D открыли чуть позже, то его бы назвали не витамином, а гормоном, потому что с точки зрения биологических характеристик это настоящий гормон,— поясняет Фатима Дзгоева.— Витаминам для проявления их биологической активности необходимо соединиться с другими веществами. Кроме того, они не могут самостоятельно синтезироваться в организме. Витамин D, в отличие от них, совершенно самодостаточен.

В научном мире отношение к витамину, названному четвертой буквой латинского алфавита, кардинально поменялось в 90-е годы. Тогда были открыты особые возможности витамина D. Если до этого считалось, что основная его функция связана с нормальной работой костей и мышц, то теперь оказалось, что через тысячи рецепторов он имеет связь буквально со всеми системами организма. Их так и называют: «рецепторы витамина D».

Как получали витамин D в начале XX века Читать далее

Например, по словам Фатимы Дзгоевой, новые исследования показывают, что витамин D способен увеличивать длину теломер. Теломеры — это особые «колпачки» на концах хромосом, которые укорачиваются в течение жизни с каждым делением клеток организма. Когда они становятся совсем короткими, деление клеток прекращается и человек погибает. То есть длина теломер напрямую связана с продолжительностью жизни.

Кроме того, судя по всему, нормальный уровень витамина D предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, может предотвратить развитие рака молочной железы и сдерживает процессы метастазирования, повышает иммунитет, делает ткани более чувствительными к инсулину (что чрезвычайно важно для диабетиков), положительно влияет на способность к зачатию и в целом на репродуктивные органы. И наконец, недавнее открытие -— сохраняет умственные способности в старости и защищает от развития болезни Альцгеймера.

— Сегодня доказано, что нет ни одного органа или системы, которые бы не зависели от витамина D,— говорит Вера Коденцова.— При этом, чтобы витамин D заработал в полную силу, ему нужна помощь других веществ, в частности витамина В2 и магния. Так что зачастую употребления одного витамина D недостаточно, его нужно сочетать либо с полноценным разнообразным питанием, что в нашей реальности чрезвычайно трудно, либо с приемом витаминно-минеральных комплексов. Желательно, чтобы в них входило минимум 10 витаминов. Кстати, витамины не случайно считаются добавкой к пище, поэтому лучше всего их употреблять именно во время еды.

Лечение овцой

Сегодня витамин D без труда можно купить в любой аптеке: самые дорогие варианты, как и в середине прошлого века, до сих пор делают из жира рыб, обитающих в глубоководных холодных морях. Правда, теперь этот жир проходит особую молекулярную очистку от вредных веществ. Процесс этот затратный, поэтому чаще всего витамин D производят из ланолина — шерстяного овечьего жира. Ланолин содержит особое вещество — 7-дегидрохолестерин, который облучают ультрафиолетом и получают витамин D. В капсуле он, как правило, смешан с оливковым или другим маслом. В Россию такое сырье поступает из-за рубежа.

— Еще в 90-е годы у нас, к сожалению, полностью остановились предприятия, которые занимались синтезом витаминов,— говорит Вера Коденцова.— Сегодня в России не производят никаких отечественных субстанций. Все витамины, которые продаются у нас с российской этикеткой, на самом деле произведены из сырья, закупленного в Китае, Индии, Швейцарии или США. С точки зрения безопасности страны эта ситуация не самая лучшая.

Возродить отечественную витаминную промышленность вполне возможно -— объем российского рынка это позволяет. Тем более что вопреки расхожему мнению витаминов нам не хватает не только осенью и весной, но и весь год. Основная причина их нехватки — неправильное питание, избыточное по калорийности, но недостаточное по содержанию витаминов.

Правда, эксперты считают, что мало научить людей просто принимать витамины. Например, в США, откуда, собственно, растут «ноги» витаминного хайпа, количество употребляемых витаминов, в том числе витамина D, растет по экспоненте год от года. Но если человек регулярно питается фастфудом, ведет малоподвижный образ жизни и при этом принимает витамины, уповая на их чудесное действие, пользы это не принесет. В США, кстати, не так уж редко фиксируют передозировку витамина D, который в слишком больших дозах становится токсичным и действует на организм как яд.

— Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьезный вред здоровью, если они не согласованы с врачом,— говорит Фатима Дзгоева.— Нельзя самому себе назначать витамины или бездумно следовать, например, советам блогеров и фитнес-тренеров, они все же опираются на свой опыт, а не на медицинские знания. Определять нехватку витаминов все-таки должен врач после обследования пациента.