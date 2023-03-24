Передозировка витамина D: симптомы и опасность

Для чего необходим витамин D, какая оптимальная суточная доза и чем его переизбыток в организме опасен для здоровья — в материале «Ъ».

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Польза витамина D и где он содержится

Витамин D, также известный как «солнечный витамин», способствует нормальной работе иммунной системы. Он бывает двух основных форм: D2 (эргокальциферол), содержащийся в продуктах питания, и D3 (холекальциферол), вырабатываемый организмом под воздействием солнечных лучей. С его помощью можно регулировать усвоение кальция, фосфора и других минералов в организме, которые необходимы для здоровья мышц и костей.

Уровень витамина D зависит от нескольких факторов:

Место проживания. Люди, живущие в северных широтах, подвержены более высокому риску дефицита витамина D из-за недостатка солнца.

Возраст. Согласно статистике, у людей старше 65 лет вырабатывается в четыре раза меньше витамина D, чем у 20-летних.

Продукты питания. Витамином D богаты лосось, тунец, молоко, печень трески и говяжья, яйца, апельсиновый сок.

Состояние здоровья. При некоторых заболеваниях витамин D практически не усваивается.

У молодых людей со светлой кожей витамин D от солнечного света вырабатывается намного лучше, чем у темнокожих и старше 50 лет.

Добавки — это самый легкий способ регулярно потреблять необходимое количество витамина D. Они повышают его содержание в организме так же, как солнечный свет или продукты питания.

При контролируемом приеме витамин D приносит существенную пользу для здоровья:

укрепляет кости и мышцы;

повышает иммунитет;

улучшает работу сердца;

снижает воспалительные процессы;

поднимает настроение.

Чем опасен витамин D

Несмотря на то что витамин D укрепляет кости, употребление чрезмерных доз может иметь противоположный эффект. Его слишком высокая концентрация в крови вредна и токсична.

Переизбыток витамина D — гипервитаминоз — может вызвать накопление кальция в крови (гиперкальциемию) и целый ряд неприятных последствий, в том числе привести к отложению кальция в мягких тканях, болям в суставах, а иногда и к потере плотности костей — остеопорозу.

Передозировка происходит из-за чрезмерного употребления витаминных добавок и не может быть вызвана естественными причинами.

Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов:

«Чрезмерное воздействие солнечного света не может вызвать передозировку витамина D, так как во время воздействия ультрафиолета концентрация предшественников витамина D, вырабатываемых в коже, достигает равновесия и любой дополнительный витамин D, который вырабатывается, подвергается распаду. Практически невозможно достичь переизбытка витамина D под воздействием диеты, так как этого витамина в рационе человека только из продуктов питания обычно недостаточно. Витамин D может накапливаться в жировой ткани, поэтому создается предпосылка для развития токсического эффекта. Избыток витамина D вызывает аномально высокую концентрацию кальция в крови, что может вызвать кальцификацию не только костей, но и мягких тканей, сердца, почек, кроме того, может повыситься артериальное давление, возникнуть обезвоживание за счет рвоты и диареи, мышечная слабость, раздражительность. Симптомы токсичности витамина D обычно появляются через несколько месяцев после введения чрезмерных доз. Симптомы неспецифичны, поэтому свое недомогание пациенты не связывают с приемом витамина и не обращаются за медицинской помощью».

Признаки отравления витамином:

слабость;

головокружение;

тошнота;

судороги;

рвота;

спутанность сознания;

усталость;

раздражительность;

боль в суставах;

нарушение сердечного ритма;

затрудненное дыхание;

отек разных частей тела.

При передозировке витамина D следует немедленно прекратить прием добавок и ограничить употребление продуктов с его содержанием, также необходимо пить больше воды.

Как не допустить переизбытка витамина D

Чтобы безопасно принимать добавки, необходимо контролировать суточную дозу витамина D. Стандартная рекомендуемая врачами порция составляет от 600 до 800 МЕ. Верхним допустимым уровнем считается 4000 МЕ в день, для людей с выраженным дефицитом — не более 10000 МЕ в сутки. Однако, чтобы определить индивидуальную норму, следует проконсультироваться с врачом, который назначит дозу в соответствии с сопутствующими заболеваниями, возрастом, полом и анамнезом жизни. Лучший способ отследить уровень кальция и витамина D — сдать соответствующий анализ крови.

Для поддержания здорового уровня витамина D естественным путем необходимо выбирать пищу, богатую им, а также регулярно пребывать на солнце. Получение достаточного количества витамина D из продуктов питания может быть затруднено для людей, придерживающихся растительной диеты.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»