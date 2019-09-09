Разделенные питанием

Среди диетологов переполох. Он разгорелся из-за научной публикации, где утверждается: диета, основанная на растительной пище, грозит… последствиями для мозга!

Кирилл Журенков, Мария Портнягина

Доклад в специализированном журнале c длинным названием BMJ Nutrition, Prevention and Health уже цитируется на все лады и, кажется, успел обидеть веганов, да и не только их. Итак, знакомьтесь — холин. Именно о нем беспокоится в своем докладе британка доктор Эмма Дербшир. Холин относится к витаминной группе В и важен для мозга, особенно во время внутриутробного развития. Где этот холин взять? Тут просто: яйца, говядина и птица, молоко, рыба. Также он содержится (хотя и не в таком количестве) в орехах, бобах или, например, в брокколи. Согласно рекомендациям, в день нужно потреблять 425 миллиграммов холина для женщин и 550 — для мужчин, и вот здесь — самый пугающий вывод исследования: согласно национальным опросам, проведенным в Северной Америке, Австралии и Европе, в среднем люди… недополучают это вещество! На фоне нынешней моды на растительную пищу о холине забывать нельзя, отмечает Дербшир, а заодно адресует свое беспокойство британским официальным лицам.

Кажется, что тут спорить? Однако исследование Дербшир буквально всколыхнуло мир — опровержения следуют одно за другим. Ну, например, профессор Том Сандрес из Королевского колледжа Лондона утверждает: «Нет никаких оснований предполагать, что растительная диета может повредить развитию мозга». А доктор Гарт Девис, врач, специализирующийся на похудении, и известный защитник такой диеты, еще более категоричен: это, мол, очевидная интрига со стороны производителей мяса и яиц, испуганных переменами в спросе на их продукцию. Автору доклада, Эмме Дербшир, даже припомнили, что она входит в Meat Advisory Panel — группу экспертов, занимающихся распространением информации о красном мясе и его роли в здоровом питании.

Почему исследование вызвало такой резонанс? Ответ лежит на поверхности: на Западе новая мода — диета, основанная на растительной пище (или, по-английски, plant-based diet).

По сути, это то же вегетарианство, только «помягче» — мясо можно иногда поесть. Сторонников новой диеты уже окрестили «флекситарианцами» (от слова flexible — гибкий), а их число постоянно растет. По данным The Economist со ссылкой на исследовательскую группу Nielsen: только в США продажи еды, попадающей в категорию «растительной», за год, к июню 2018-го, выросли на 20 процентов! И вот уже «Макдоналдс» в скандинавских странах предлагает покупателям «МакВеган», а, к примеру, сеть ресторанов TGI Fridays в США включила в меню вегетарианские бургеры. Подключились лидеры мнений: например, влиятельный Эрик Шмидт, экс-председатель совета директоров Google, уже заявил, что растительные заменители мяса — одна из важнейших технологий будущего! А Кристиана Фигерес, дипломат из Коста-Рики, известная своей борьбой с глобальными изменениями климата, и вовсе радикальна.

— Что вы скажете, если в ближайшие 10–15 лет рестораны станут относиться к мясоедам так же, как к курильщикам? — цитируют ее в СМИ.— Хотят есть мясо? Пусть делают это за пределами ресторана.

Ну как тут не вдохновиться! Однако больше всего шума наделала общемировая кампания под эгидой EAT — некоммерческой организации, чья цель — подтолкнуть перемены в питании. Да еще и в партнерстве с авторитетнейшим научным журналом The Lancet. Амбициозно! Активисты озабочены издержками производства еды — тут и климатические изменения, и потеря биоразнообразия… В чем спасение? Как раз в той самой растительной диете! Не случайно 57 процентов миллениалов придерживаются различных новомодных диет, из них 44 процента делают это ради окружающей среды!

А вот и вовсе неожиданный поворот: согласно свежему исследованию, опубликованному в журнале PLoS One, многие владельцы домашних животных сегодня… хотели бы перевести питомцев на растительную диету! Единодушие? Отнюдь! Не все ученые в восторге от столь крутого виража в гастрономических привычках: в январе этого года в издании The Conversation вышла статья двух западных специалистов — Мартина Коэна из Университета Хартфордшира (Великобритания) и Фредерика Леруа, профессора диетологии и биотехнологии Брюссельского свободного университета (VUB, Бельгия). Заголовок провокативный: «Почему не все должны быть веганами». «Огонек» связался с одним из авторов работы, Фредериком Леруа, чтобы выяснить: а собственно, почему?

— Веганские диеты в основном являются «ограничительными», то есть подразумевают отказ от целых пищевых групп (вроде молока, яиц, мяса, рыбы),— объясняет эксперт.— Все вместе это содержит многие элементы, включая железо, цинк, селен, кальций, витамин А, D, B6, B12, холин, креатин, незаменимые длинноцепочные жирные кислоты и так далее, нехватка которых — повод для беспокойства. Таким образом, веганские диеты требуют тщательного планирования, знаний в области питания и употребления добавок. Нет причины полагать, что они лучше для здоровья. Как раз наоборот: именно потому, что в этих диетах столько ограничений, они сильно отличаются от нашей эволюционной диеты, и существует опасность недополучить какие-то важные элементы.

Оказывается, с наибольшей осторожностью к веганским диетам стоит подходить так называемым уязвимым группам. Например, для пожилых людей необходим качественный протеин, чтобы бороться с потерей мышечной массы, и еда, богатая питательными веществами, потребность в которых у них растет. В свою очередь, у беременных женщин-веганов с большей вероятностью может возникнуть нехватка омега-3 жирных кислот и витамина B12, а ведь от них зависит развитие плода. В научной литературе, как отмечает эксперт, известны примеры, когда дети, родившиеся у матерей-веганов, имели проблемы со здоровьем, вроде гиперпаратиреоза (заболевание эндокринной системы), церебральной атрофии и еще целого букета неприятных недугов.

Фредерик сетует: сегодня стало модным винить животную пищу в том, что она провоцирует хронические болезни. Однако, по его словам, это не так! Вопреки утверждениям веганов, молочные продукты как раз хорошо влияют на здоровье, а нападки на красное мясо слабо аргументированы.

— Подведем итог. Диеты, в рамках которых можно есть все, до сих пор наилучший способ удовлетворить свои потребности в питательных веществах,— уверен Леруа.— Да и заботиться о здоровье не так уж сложно: нужно избегать пищевых продуктов высокой степени обработки (от чипсов до наггетсов и пакетированных супов.— «О»), рафинированных крахмалов, сахара и избыточного использования масла для жарки.

Ну а что же холин? Эксперты «Огонька» подтверждают: он необходим для здоровья нервной системы и критически важен для развития мозга еще не родившегося ребенка.

— Потребность в нем можно удовлетворить в основном благодаря потреблению яиц,— считает, к примеру, Фредерик Леруа.— И так как холин содержится преимущественно в еде животного происхождения, вегетарианцы и веганы больше других рискуют его недополучить.

Кому верить? Возможно, ответ проще, чем кажется: собственному организму.

Экспертиза

Без пищевых подвигов

Давайте сразу определимся: ни сейчас, ни в ближайшем будущем становиться веганами нам не придется. Вегетарианство — вообще довольно специфическая система питания, чтобы следовать ей, нужна профессиональная помощь диетолога. На крайний случай — нужно хорошо разбираться в вопросе самому. Например, есть микроэлементы вроде витамина B12, которые не содержатся в растительной пище. Если вы веган, то вам необходимо потреблять их дополнительно, и об этом нужно знать. Так что диета, основанная на растительной пище, которая набирает все большую популярность в мире, она о другом. И ключевой вопрос в ней — вопрос баланса.

Зинаида Медведева, директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание»

Судите сами. По статистике, мы, россияне, серьезно переедаем мяса или, допустим, яиц даже по нашим собственным нормам. И одновременно у нас высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, мы на последнем месте по этому показателю среди европейских стран. В числе основных причин примерно в половине случаев — как раз неправильное питание. Что делать? Очевидно, что потребление животных жиров надо сбалансировать, так как человек получает их в большом количестве вместе с молочными и мясными продуктами. Например, по этому пути пошли финны в рамках проекта «Северная Карелия», проводившегося с 1973 по 1993 год: им удалось понизить потребление мяса и молока местными жителями и одновременно повысить потребление растительной пищи, к тому же стимулировать население на большую физическую активность. Результат — смертность в регионе упала в восемь раз! Ради такого, мне кажется, можно не поесть мяса раз в неделю. Насколько это научно обоснованно? Скажу так: основные микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности организма, действительно можно получить из растительной пищи. Допустим, мало кто знает, что в качественной пшенице содержится 20 процентов белка. Для сравнения: в куриной грудке его всего лишь 16 процентов на 100 граммов продукта. И это, кстати, очень любят подчеркивать итальянцы, когда рекламируют свою пасту. Однако важно понимать, что все хорошо в меру и пищевые подвиги никому не нужны. Допустим, та же растительная пища должна быть хорошего качества. Финны, к примеру, еще в 1970-е возродили цельнозерновой ржаной хлеб — сегодня его можно встретить в рационе любого местного жителя. К тому же важно разнообразие.

Посмотрите на японцев: они потребляют примерно 50 различных продуктов в неделю. И для интереса посчитайте, сколько потребляете вы: вряд ли наберется больше 20.

Конечно, сейчас разрабатывается много продуктов, состав которых сбалансирован: допустим, молоко с добавкой витаминов. Или вот еще пример: один успешный американский стартап начал выпуск растительной пищи, которую невозможно отличить по вкусу от мяса. Однако не стоит ждать разнообразия лишь от производителей, за этим нужно следить самому. И даже о том, что есть надо не торопясь, в приятной компании и за хорошей беседой, не стоит забывать — эффект дает всегда положительный.