Защитите витамин

Что влияет на «витаминную недостаточность»

Стресс запускает избыточный выброс биологически активных веществ и гормонов. Это приводит к повышенному расходу витаминов группы B, витаминов E и C.

Интенсивные занятия спортом активизируют дыхание и сжигание жиров, так что окисление сахара в крови происходит быстрее. В итоге выводятся витамины С, В6 и В2 — вещества, которые отвечают за усвоение белка.

Курение разрушительно действует на витамины A и С, которые активизируют иммунитет. Также никотин мешает усвоению витаминов А, С, Е и селена.

Прием лекарственных препаратов, особенно антибиотиков, средств против изжоги, оральных контрацептивов, вызывает недостаток витамина K и группы B. Аспирин уменьшает содержание витаминов группы В, А, С, кальция и калия, а снотворные мешают усвоению витаминов А, D, E, B12.

Избыток спиртных напитков разрушает фолиевую кислоту, витамины B1 и B6. Особенно вредно заедать спиртные напитки консервами и копченостями.

Мясные полуфабрикаты наполняют организм нитратами и нитритами. Чтобы нейтрализовать их действие, организм расходует большое количество витаминов самых разных групп.