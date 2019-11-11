Лечение светом

Больше ста лет назад «Огонек» писал о невероятных лечебных возможностях света (№2, 1900 г.)

Свет образует первоисточник всякой органической жизни на Земле. При таком огромном значении света этим первоисточником силы можно пользоваться и для лечебных целей. Купание в солнечных лучах, так называемые солнечные ванны. В наше время о них вспомнили в 1855 году. Лечение заключается в том, что обнаженное человеческое тело в течение 20–60 минут подвергается действию солнечного света, а голова для предупреждения слишком сильного притока крови обвязывается мокрым платком. За этой операцией следует обыкновенно холодное обливание или душ. Обильные потные выделения при лечении солнечными ванными вызываются не столько теплом, сколько вследствие возбуждения всех нервных элементов. Ввиду больших затруднений и неудобств, с которыми сопряжено лечение солнечными лучами в нашем климате, делаются попытки к более или менее удачному приспособлению электрического света для тех же лечебных целей. Аппарат для лечения электрическим светом изобретен одним американским врачом. Электрическая ванна представляет собой восьмиугольный деревянный ящик в 1,5 метра вышиной, обшитый внутри зеркалами и снабженный на верхней крышке отверстием для головы пациента. В каждом из восьми углов помещается по шесть электрических ламп, так что всего в ящике 48 ламп, световые лучи от которых, преломляясь в зеркалах, падают на тело больного во всех направлениях. Термометр, помещающийся на крышке, показывает температуру, которую больной сам может регулировать. Во всех тех случаях, когда цель лечения заключается в умерщвлении микробов, в усилении обмена материи, в улучшении крови и в оживлении нервной энергии, электрические ванны при правильном пользовании ими дают положительные результаты. Если электрический свет пока не может заменить нам лечение медикаментами, то в будущем, быть может близком, ему предстоит огромная роль в деле врачевания недугов и болезней нашего организма.