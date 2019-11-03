Защита Буркова обжаловала в суде Израиля решение о выдаче США

Адвокат задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова Михаил Ирони сообщил о подаче апелляции на решение Минюста Израиля об экстрадиции. В воскресенье состоялось заседание Верховного суда по ходатайству редакции израильской газеты Haaretz, требующей раскрыть материалы дела господина Буркова.

«Сегодня мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости, которую Бурков подписал, что все сказанное в этой апелляции является правдой»,— сказал господин Ирони российским журналистам после заседания суда (цитата по «РИА Новости»).

«Процедура может занять время. Мы просили также, чтобы Министерство юстиции Израиля дало исчерпывающий ответ, на что полагался министр юстиции, когда он пришел к этому мнению»,— заявил адвокат.

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции Алексея Буркова. Это решение суд принял после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ утверждали, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на господина Буркова, но 30 октября Израиль решил выдать россиянина США.

Алексея Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, его подозревают в причастности к киберпреступлениям.

О деле израильтянки читайте в публикации “Ъ” «Дружба дружбой, а косячок врозь».

В чем обвиняют Алексея Буркова, читайте в материале “Ъ FM”.