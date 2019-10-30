Израиль решил выдать россиянина Буркова США

Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, экстрадируют в США. Россиянина обвиняют в совершении преступлений в сфере кибербезопасности. Министр юстиции Израиля Амир Охана уже подписал распоряжение об экстрадиции, сообщает The Jerusalem Post.

Господин Охан заявил, что решение об экстрадиции господина Буркова было принято после многочисленных обсуждений со многими должностными лицами, включая юристов и дипломатов.

Защита Алексея Буркова намерена обжаловать это решение Высшем суде справедливости (Верховный суд Израиля). «Сегодняшнее решение министра неправильное»,— заявил ТАСС адвокат россиянина Михаил Ирони.

По данным источников израильской газеты Haaretz, Россия давила на Израиль и предлагала освободить хакера Алексея Буркова незадолго до оглашения приговор израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России на семь с половиной лет тюрьмы за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. В израильских СМИ появлялись сообщения о том, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на Алексея Буркова. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании девушки.

О резонансном деле израильтянки читайте в материале “Ъ” «Дружба дружбой, а косячок врозь».

О том, в чем обвиняют Алексея Буркова,— в материале “Ъ FM” «Израиль нажил слишком много врагов, чтобы портить отношения с русскими».