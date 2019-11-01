Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова. Это решение суд принял после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ утверждали, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на господина Буркова, но 30 октября Израиль решил выдать россиянина США.

О том, что семья Наамы Иссахар подала петицию в Верховный суд, сообщают радиостанция Kan и газета The Jerusalem Post. Родственники израильтянки попросили либо отменить выдачу Алексея Буркова американским властям, либо отсрочить ее до тех пор, пока не будет решен вопрос о судьбе госпожи Иссахар. Адвокаты израильтянки обосновали свое ходатайство наличием «исключительных обстоятельств», а также «необходимостью защитить гражданку Израиля».

В итоге Верховный суд наложил временный запрет на экстрадицию Алексея Буркова. Суд дал израильскому Министерству юстиции время до полудня воскресенья, 3 ноября, чтобы получить доводы защиты россиянина. До окончания судебного разбирательства все процедуры по делу господина Буркова приостановлены.

Напомним, Алексея Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Нааму Иссахар задержали в апреле 2019-го, российский суд приговорил ее к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По данным источников израильской газеты Haaretz, Россия давила на Израиль и предлагала освободить господина Буркова незадолго до оглашения приговор израильтянке. Израильские власти обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании девушки.

О резонансном деле израильтянки читайте в публикации “Ъ” «Дружба дружбой, а косячок врозь».

В чем обвиняют Алексея Буркова, читайте в материале “Ъ FM”.