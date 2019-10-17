Дружба дружбой, а косячок врозь

Дело 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, рискует серьезно обострить российско-израильские отношения. Израильские и американские СМИ утверждают, что девушку «взяли в заложники» с целью последующего обмена на задержанного в Израиле российского хакера, которого планируют экстрадировать в США. Руководство Израиля обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о «личном вмешательстве» в дело Иссахар.

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар «будет рассматриваться», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху от имени и по поручению президента страны Реувена Ривлина официально обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар.

9 апреля Наама Иссахар летела в Тель-Авив из Дели с транзитом через Москву. Ее рюкзак был сдан в Дели до конечного пункта прилета.

Перед переброской багажа в Москве на тель-авивский рейс на рюкзак израильтянки обратила внимание служебная собака. При досмотре таможенники обнаружили в нем 9,6 грамма гашиша.

Девушку задержали. 10 апреля было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). «Наама Иссахар признавала свою вину в хранении наркотиков и просила суд рассмотреть ее дело в особом порядке. Вместо этого в конце апреля дело неожиданно вернули на доследование с указанием, что в ее действиях присутствуют признаки контрабанды»,— рассказал “Ъ” адвокат израильтянки Александр Тайц.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Нааму Иссахар виновной по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Ей было назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По словам адвоката, вынесенный приговор — опаснейший прецедент. В статье говорится о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами—членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств. «Позиция обвинения строится на том, что она пересекла границу, находясь в воздухе на борту самолета. Никого не интересует, что она летела транзитом, что сдала багаж в Дели и должна была получить в Тель-Авиве, доступа к багажу в Москве у нее не было, и она не пыталась пройти паспортный и, тем более, таможенный контроль через зеленый коридор»,— сказал Александр Тайц. Он обратил внимание, что в судебной практике за последние 15–20 лет все приговоры по факту контрабанды формулируются таким образом, что «гражданин, прибыв в аэропорт такой-то, имея при себе или в сопровождаемом багаже наркотическое средство, прошел в зеленый коридор, тем самым устно задекларировал, что у него отсутствуют какие-либо предметы, запрещенные к перевозу или подлежащие декларированию, тем самым совершил контрабанду».

Адвокат подал апелляцию на приговор о контрабанде. В то же время он не исключил, что апелляция может быть отозвана, если встанет вопрос о помиловании.

«После того как пресс-секретарь президента РФ заявил, что просьба премьер-министра и президента Израиля будет рассмотрена, нам не остается ничего другого, как ждать. Если возникнет необходимость, чтобы Иссахар лично обратилась с просьбой о помиловании, то это будет, безусловно, сделано»,— сказал Александр Тайц. Пока девушка остается в тюрьме. По словам адвоката, она находится в подавленном состоянии и из-за несправедливого приговора, и из-за информационного вакуума: в тюрьме запрещены газеты на английском и иврите, она не может ни с кем общаться, к тому же к ней не пускают раввина, она не может соблюдать иудейские традиции, в том числе кашрут.

Информация о деле Наамы Иссахар появилась в израильской прессе в сентябре, накануне последнего визита Биньямина Нетаньяху в Россию. Тогда мать девушки передала главе правительства письмо с просьбой о содействии в возращении ее дочери домой. Итоги беседы Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина неизвестны. Ровно через месяц после их встречи был вынесен приговор суда, и это потрясло израильтян.

«Уже почти неделю эта новость не сходит с первых полос и топов новостей. Для Израиля это беспрецедентная ситуация»,— сказал “Ъ” министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, который также является сопредседателем российско-израильской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «У нас, как у правительства Израиля, есть большое желание сохранить особые отношения с Россией. Я последние 20 лет жизни на самых равных уровнях уделил развитию двусторонних отношений. Это история меня очень заботит. И, естественно, мы, как правительство, не можем не реагировать на общественные настроения»,— отметил он.

По словам господина Элькина, никто из израильтян не может понять логику того, что произошло: почему человек должен сидеть за то, чего не совершал или совершил по незнанию, в Израиле этот объем наркотика разрешен для личного пользования.

«Самое печальное, что дело Иссахар возвращает к жизни стереотипы в отношении России, которые были в свое время сильны в Израиле и которые удалось искоренить»,— сказал он.

«В последние годы меня много раз спрашивали, возвращается ли Россия под властью Владимира Путина к тоталитаризму в советском стиле. Каждый раз я настаивал на том, что, несмотря на все большую концентрацию власти в руках администрации Путина и, особенно, на тревожную утрату независимости судебной власти, сегодняшняя Россия все еще сильно отличается от Советского Союза»,— написал в статье в The Washington Post предшественник Зеэва Элькина на посту министра по делам Иерусалима и бывший советский диссидент Натан Щаранский. Он добавил, что «с каждым новым примером беззакония и коррупции российского правительства выявить столь четкое различие между поведением нынешнего режима и поведением советской диктатуры становится все труднее».

В израильских и американских СМИ, где история Наамы Иссахар также получила широкое распространение, девушку называют «пешкой в напряженных отношениях между США, Россией и Израилем».

Отмечается, что ее взяли в заложники с целью обмена на задержанного в Израиле российского хакера Алексея Буркова, которого планируют экстрадировать в США.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США в декабре 2015 года по обвинению в преступлениях в компьютерной сфере. Его ждет экстрадиция в США. Три года назад Москва также обратилась к израильтянам с просьбой экстрадировать Алексея Буркова в Россию, с тем чтобы отдать под суд на родине. По данным “Ъ”, здесь он заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 (кража), ст. 183 (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

«Алексей изначально был согласен на российскую экстрадицию и понести наказание на территории РФ, если он виновен»,— сообщил “Ъ” гражданин Израиля Константин Бекенштейн, называющий себя другом Алексея Буркова.

Именно господин Бекенштейн обратился к семье Иссахар с предложением подумать об обмене.

«В конце августа семья Бурковых обратилась в МИД России и Минюст России с просьбой взвесить возможность гуманитарного обмена Наамы Иссахар на Алексея Буркова. Леша попросил меня обратиться к семье Иссахар, чтобы они, со своей стороны, также продвигали идею»,— сообщил он, добавив, что «семья Иссахар не проявила заинтересованности». «Они ответили: дело Буркова нас не интересует. Мы проверили эту информацию и не нашли никакой взаимосвязи. Пусть нам предоставят письменное подтверждение, что эти два кейса связаны между собой. Мы сосредоточены только на проблеме Наамы. Оставь нас в покое»,— рассказал Константин Бекенштейн. При этом он подчеркнул: «Для разных любителей конспирологических теорий — моя деятельность в этом гуманитарном обмене полностью прозрачна и носит исключительно волонтерский характер».

В том, что Константин Бекенштейн выступал по личной инициативе, в Израиле не верят. Зеэв Элькин отказался отвечать на вопрос “Ъ”, поступала ли официальная просьба со стороны России об обмене. «Я отреагирую как пресс-атташе российского президента: мы не информируем прессу о диалоге, который ведется между лидерами государств»,— сказал он. Но в то же время министр обратил внимание, что «впервые публикации об обмене появились в российских СМИ, в RT». «Дальше пусть каждый делает выводы»,— уточнил он.

Вопросы об экстрадиции между Израилем и Россией регламентируются Европейской конвенцией об экстрадиции 1957 года. Кроме того, проект Протокола о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам выдачи между Израилем и Россией находится на согласовании в аппарате государственного прокурора Министерства юстиции Государства Израиль.

По словам господина Элькина, обмен «Иссахар на Буркова» был бы возможен, если бы россиянин был арестован по израильскому законодательству, но проблема в том, что он арестован по обращению США в международные организации и его дело об экстрадиции прошло все судебные инстанции в Израиле, включая Верховный суд.

«Поэтому на данный момент нет никакой возможности обмена. Израильское правительство не уполномочено отменить решение Верховного суда, нет никакого выхода, кроме экстрадиции в США»,— сказал господин Элькин.

Иначе думают в посольстве России в Израиле. «Вопрос об утверждении решения Верховного суда Израиля в отношении Алексея Буркова находится в компетенции министра юстиции Израиля Амира Оханы. Как нам известно из местных СМИ, он намерен рассмотреть его в ближайшее время»,— сообщили “Ъ” в посольстве РФ. Там также отметили, что ничего не знают о предложениях по обмену.

В посольстве подчеркнули, что пока не почувствовали ухудшения отношений с Израилем. «У российско-израильских отношений крепкая база. Исходим из того, что в перспективе наши двусторонние отношения продолжат развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества»,— говорится в ответе посольства на вопрос “Ъ”.

В то же время в Израиле развернулась кампания по бойкоту поездок в Россию и через Россию. Газета «Исраэль ха-Йом» сообщила, что менее чем за неделю после приговора Нааме Иссахар объем заказа билетов с пересадкой в Москве сократился на 40%, а объем заказа билетов в Россию как конечный пункт назначения — на 14%. Кампания поддержки Наамы Иссахар развернулась в соцсетях в Израиле и США.

Марианна Беленькая, Николай Сергеев