Московскому бюджету готовят продленку

Утверждение московского бюджета становится предметом серьезной политической дискуссии. Впервые за 26 лет существования Мосгордумы первое чтение главного финансового документа города длилось более десяти часов. Теперь депутаты готовят поправки ко второму чтению. «Яблоко» настаивает на уменьшении расходов на антигололедные реагенты в пользу увеличения высадки зеленых насаждений. Оппозиционные депутаты также говорят о необходимости финансирования бесплатных продленок в школах. А объединение «Моя Москва» предлагает профинансировать за счет бюджета выплату алиментов тем, кто их не может получить.

Подготовить и сдать предложения ко второму чтению столичного бюджета на 2020–2022 годы депутаты Мосгордумы должны до полудня 7 ноября. Как сообщил “Ъ” спикер МГД Алексей Шапошников, утверждение документа пройдет до 1 декабря. Дата рассмотрения законопроекта во втором и третьем чтении пока не назначена.

Напомним, впервые с проектом бюджета столичные парламентарии познакомились 19 октября на объединенном заседании комиссий. На вопросы депутатов ответили руководители всех городских департаментов. В первом чтении новый созыв Мосгордумы рассматривал бюджет 30 октября. Заседание в этот день длилось почти десять часов. Это рекордное время за 26 лет существования столичного парламента. За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 28 депутатов, против — 17. В прошлом году, когда представителей оппозиции в МГД было почти втрое меньше, за проголосовали 34 депутата, трое — против.

Доля социальных расходов бюджета в 2020 году впервые превысит 50% и составит 53% от общего объема расходов. Доходы бюджета Москвы в 2020 году составят почти 2,8 трлн руб., в 2021 году — более 3 трлн руб., в 2022 году — 3,4 трлн руб. Расходы в 2020 году запланированы в объеме более 3,1 трлн руб., в 2021-м — почти 3,3 трлн руб., в 2022-м — около 3,4 трлн руб. Дефицит бюджета в 2020 году составит более 351 млрд руб., к 2022-му его предполагается снизить до 22,9 млрд руб.

Как сообщила руководитель объединения «Моя Москва» Елена Николаева, депутаты готовят несколько поправок. Первая касается индексации пособий на детей до достижения возраста полутора лет, а также от полутора до трех лет. «Также мы вносим поправку, которая дает возможность создавать алиментный фонд города Москвы, смысл которого будет заключаться в том, что родитель, имеющий право на алименты, но по каким-то причинам их не получающий, будет их компенсировать из фонда, а фонд дальше будет взыскивать с неплательщика»,— рассказала Елена Николаева. Она отметила, что в России таких фондов пока нет. «Если получится в бюджете зарезервировать сумму на создание фонда, а позже принять соответствующий закон,— хорошо. Если не получится, то будем на следующий год предлагать эту инициативу»,— отметила депутат. Также, по словам госпожи Николаевой, депутатское объединение готовит поправки об энергоэффективном капитальном ремонте домов и ряд предложений по индексации социальных выплат.

Члены фракции «Яблока» готовят поправки по увеличению финансирования органов местного самоуправления. Предложения разрабатываются совместно с муниципальными депутатами, сообщил “Ъ” руководитель фракции Максим Круглов. «Точно будут поправки по бесплатным продленкам в школах, по поддержке материнства, в частности, о дополнительных выплатах в течение года после достижения ребенком возраста полутора лет в случае, если он еще не посещает детский сад»,— рассказал Максим Круглов. Кроме того, по словам депутата, фракция предложит поправку об уменьшении финансирования закупок противогололедных реагентов в пользу увеличения высадки зеленых насаждений.

Член фракции КПРФ Елена Шувалова сообщила “Ъ”, что поправки коммунистов будут касаться увеличения расходов на некоторые направления здравоохранения, образования и защиты исторического наследия, однако не уточнила детали.

Фракция «Единая Россия» тоже работает над поправками, но суть их пока не разглашается. Глава фракции эсеров в Мосгордуме Михаил Тимонов также не стал раскрывать подробности готовящихся поправок, отметив лишь, что они будут касаться социальных вопросов, местного самоуправления, экологии и адресной инвестиционной программы. «Окончательный список будет сформирован после публичных слушаний 5 ноября с учетом мнения москвичей»,— отметил господин Тимонов.

«ЕР и депутаты "Моей Москвы" вынуждены в основном критиковать предложения оппозиции, что работает на укрепление ее политических позиций и оппозиционного имиджа,— заявил “Ъ” политолог Александр Пожалов.— В этих условиях для власти логично пойти в двух направлениях. Во-первых, продемонстрировать перехват социальной повестки оппозиции новыми провластными депутатами, внести знаковые социальные поправки к бюджету от имени ЕР и "Моей Москвы". А во-вторых, попробовать внести разлад в ряды оппозиции ко второму чтению, приняв ряд социальных поправок от них, например от "Яблока"».

В ближайший вторник Общественная палата Москвы проведет публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020–2022 годы.

Елена Рожкова