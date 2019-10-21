Сверхстоличные расходы

Параллельно с федеральным бюджетным процессом идет принятие бюджета Москвы на 2020–2022 годы — в пятницу состоялось его первое чтение в Мосгордуме. Основные изменения в сравнении с действующим — дополнительные 350 млрд руб. доходов, резкий рост вложений в соцсферу, в первую очередь в здравоохранение, образование и транспорт. Кроме того, Москва меняет структуру расходов «цифрового» и «культурно-туристического» блоков. Бюджет Москвы остается формально дефицитным до 2021 года — но фактически он профицитен, и рост его доходов до 2022 года лишь ускорится, что позволяет городу отрабатывать перспективные для всей РФ модели в соцсфере.

Мосгордума в пятницу в первом чтении одобрила проект бюджета Москвы на 2020–2022 годы. Исходя из характера обсуждения 18 октября (см. “Ъ” от 19 октября), у Мосгордумы нет существенных возражений против ключевых изменений, по крайней мере в бюджете на 2020 год, представленных главой департамента финансов Москвы Еленой Зяббаровой: вопросы, в том числе оппозиции, в основном их не касались.

В действующем бюджете Москвы на 2020 год (напомним, документ правился в марте 2019-го) доходы предполагались на уровне 2,45 трлн руб., в проекте они выросли до 2,8 млрд руб.— в отличие от федеральных властей, Москва в объеме расходов «бюджетным правилом» не ограничена. По существу, речь идет о дополнительных тратах в 2020 году в 350 млрд руб. «Социальный» уклон бюджетных изменений планировался еще в этом году, в проекте он еще более отчетлив: разница в цифрах «старого» и «нового» бюджетов на 2020 год в основном в пользу социальных в широком смысле департаментов правительства. Две трети новых расходов города достались «социальным» статьям (соцподдержка, образование, здравоохранение — в сумме более 200 млрд руб. из 350 млрд руб.) под руководством вице-мэра Анастасии Раковой, транспортный комплекс получил новые возможности расходов более чем на 100 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн»).

Основные изменения в бюджете Москвы в 2020 году Бюджет 2020 года старый (млрд руб.) Бюджет 2020 года новый (млрд руб.) Изменение (млрд руб.) Изменение в новом бюджете к цифрам старого Бюджет на 2019 год (млрд руб.) Планируемое изменение расходов год к году Транспорт 602 714 112 18,6% 643 11,0% Социальная поддержка 503 538 35 7,0% 503 7,0% Образование 341 416 75 22,0% 335 24,2% Здравоохранение (без средств ОМС) 281 400 119 42,3% 313 27,8% «Цифра», культура, городская среда, инновации 215 301 86 40,0% 284 6,0% Жилище 201 225 24 11,9% 155 45,2% ЖКХ 104 109 5 4,8% 111 -1,8% Экономическое развитие 59 78 19 32,2% 109 -28,4% Спорт 31 55 24 77,4% 45 22,2% Безопасность 38 50 12 31,6% 38 31,6% Градостроительная политика 22 29 7 31,8% 29 0,0% открыть таблицу в новом окне Источник — правительство Москвы, расчеты “Ъ”.

Так, рост медицинских расходов Москвы в сравнении с расходами 2019 года составит почти 30%, впрочем, и рост прочих расходов этой группы очень показателен. Отметим, в 2019 году «социальные» департаменты Москвы реализовывали множество вполне инновационных программ (например, реформу системы занятости, «Активное долголетие», ряд семейных программ), которые можно рассматривать как модельные для всех крупных мегаполисов — опыт Москвы в данном случае предваряет развитие остальной территории РФ на несколько лет вперед. В соцсфере крупнейшие расходы — на ремонт больниц и поликлиник, 85 млрд руб. в 2020 году, и школ — 47 млрд руб.

В дальнейшем (2021–2022 годы) расходы Москвы планируется развивать в том же ключе — бюджеты здравоохранения будут расти чуть медленнее остальных (с учетом средств ОМС медицинский бюджет на три года сравняется с транспортным и превысит 2 трлн руб.), а опережающим средний станет рост расходов на ЖКХ. Москва в бюджете также выделяет «бюджет развития» — фактически инвестрасходы (40,6% общих расходов, в 2020 году — 1,28 трлн руб.), средства адресной инвестпрограммы (663 млрд руб.) и общий бюджет капремонтов, реновации, комплексного развития и приобретения подвижного состава (615 млрд руб.).

Практически везде рост расходов Москвы существенно опережает планируемую инфляцию за счет увеличения прогнозных доходов (на 8,5% в 2020 году и на 9,5% — в 2021–2022 годах) — сборов НДФЛ, налога на прибыль и поступлений от малого бизнеса. Доля последних в московском бюджете выросла с 10% в 2011 году до 25% в 2019-м и в 1,6 раза превышает поступления от крупных налогоплательщиков: проблемы МСП в 2017–2019 годах в РФ Москву, в сущности, не затронули.

Дмитрий Бутрин

Уточнение перспективы Сравнимую со здравоохранением прибавку к бюджету получили госпрограммы, которые прямо в бюджете Москвы с бюджетом 2019 года несопоставимы. В прошлом году их было 14, сейчас — 13; четыре — «Открытое правительство», «Информационный город», «Культура Москвы» и «Развитие городской среды» в 2020 году — превращаются в три: «Развитие цифровой среды и инноваций», «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» и то же «Развитие городской среды». Во многом их имеет смысл рассматривать в комплексе: туризм, инновационная и коммуникационная инфраструктура, инновации и развитие городской среды в Москве уже сильно пересекаются друг с другом, обеспечивая единый процесс трансформации крупнейшего мегаполиса Европы. Дмитрий Бутрин

