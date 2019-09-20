«Единая Россия» насчитала большинство

Фракция «Единой России» в обновленной Мосгордуме состоит из 19 депутатов. В МГД также воссоздано депутатское объединение «Моя Москва». Вместе с ним лояльные мэрии и ЕР парламентарии удерживают большинство в 24 мандата из 45. На первом заседании в четверг депутаты Мосгордумы вновь избрали спикером единоросса Алексея Шапошникова. Его заместителями стали Степан Орлов (ЕР) и Николай Губенко (КПРФ). В Мосгордуме прежнего созыва ЕР и «Моя Москва» контролировали 38 мандатов, а оппозиция лишь 7, теперь соотношение сил поменялось, но эксперты отмечают, что влияние оппозиции в МГД будет скорее «медийным» и она вряд ли сможет добиться реальных решений.

Трехкратный рост представительства оппозиции в МГД не помешал столичному парламенту на первом заседании переизбрать спикером единоросса Алексея Шапошникова большинством голосов. Его соперницей была Елена Шувалова из КПРФ: за господина Шапошникова проголосовали 28 депутатов, за госпожу Шувалову — 11. Вице-спикерами избраны Николай Губенко от КПРФ и Степан Орлов от ЕР. Господин Губенко занимал эту должность и в прошлом созыве, господин Орлов сменил не прошедшего в столичный парламент лидера московского отделения ЕР Андрея Метельского.

Во фракцию ЕР в итоге вступило 19 депутатов, сообщил ее глава Степан Орлов. Фракция КПРФ насчитывает 13 человек, возглавил ее Николай Зубрилин. Фракция «Яблоко» насчитывает четыре депутата, с лидером пока не определились. Фракцию «Справедливой России» из троих депутатов возглавил Михаил Тимонов. В МГД также воссоздано депутатское объединение «Моя Москва»: заявления о вступлении пока написали пятеро депутатов-самовыдвиженцев, в том числе Елена Николаева, Наталья Метлина, Роман Бабаян, Мария Киселева и Валерий Головченко. Объединение возглавит госпожа Николаева; по ее словам, вступить в объединение собирается еще один депутат, но заявление он пока не написал. По-видимому, речь идет об Андрее Медведеве. Напомним, в прошлом созыве МГД в «Мою Москву» входили десять депутатов, официально поддержанных «Единой Россией». Из их числа в выборах 8 сентября участвовали шестеро, а прошли в МГД трое.

Для создания фракции ЕР Мосгордуме потребовалось внести поправки в регламент: на выборы все представители партии шли как самовыдвиженцы, а по прежнему регламенту создать фракцию могли лишь депутаты, выдвигавшиеся от соответствующего избирательного объединения.

Поправку внесла экс-депутат от ЕР Татьяна Портнова, которая в выборах не участвовала. Поправку вынесли на первое же заседание. Ее обсуждение сопровождалось резкой критикой депутатов от оппозиции. За изменения в итоге были поданы 24 голоса (ровно столько мандатов сейчас у ЕР и «Моей Москвы»), 16 депутатов проголосовало против и один воздержался.

В новом созыве Мосгордумы сформировано 16 комиссий — на одну меньше, чем в прошлом. Упразднена комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенций МГД, созданы новые комиссии по межпарламентскому сотрудничеству и по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям. Комиссия по безопасности объединена с комиссией по спорту и молодежной политике, а комиссия по экономической политике и финансам — с комиссией по социальной политике и трудовым отношениям. Последняя получила название «Комиссия по экономической и социальной политике». На первом заседании были определены и руководители комиссий: большинство возглавили депутаты от ЕР. Отметим, что комиссию по экологической политике возглавил член фракции СР Александр Соловьев, которого во время выборов и некоторое время после них не могли идентифицировать и даже пытались искать с помощью полиции.

Напомним, что в МГД зарплату получают только руководители комиссий и их заместители, остальные депутаты работают без вознаграждения. Как ранее заявил “Ъ” первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, коммунисты намерены инициировать поправки, которые позволят получать зарплату всем депутатам. Он уточнял, что оклад главы комиссии составляет 80 тыс. руб. без учета премий. Елена Шувалова заявила “Ъ”, что, выплачивая зарплату только руководителям комиссий, городские власти оказывают влияние на принятие решений и нарушается принцип равенства среди депутатов.

По мнению политолога Александра Пожалова, ЕР было важно показать, что партия получила большинство в МГД, там «рассчитывали уговорить большинство провластных самовыдвиженцев вступить в партийную фракцию». Но для городских властей имиджево выгоднее, чтобы помимо фракции ЕР сохранялась «отдельная от нее группа депутатов, ориентированных на мэрию». Политолог отмечает, что власть сохранила большинство, а «оппозиционное ядро» при голосовании по важным градостроительным, хозяйственным и бюджетным вопросам будут составлять 10–12 депутатов: «Оппозиция сможет ставить острые вопросы и переносить на площадку МГД обсуждение городских конфликтов и локальных проблем, но вряд ли ей удастся добиться реальных решений».

Елена Рожкова