Собственные средства Москвы

Депутаты нового созыва Мосгордумы в пятницу на объединенном заседании комиссий ознакомились с проектом городского бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года. Расходная часть бюджета столицы в 2020 году составит 3,1 трлн руб., доходы — около 2,8 трлн руб. Дефицит планируется покрыть за счет собственных средств Москвы. Заседание длилось около пяти часов, присутствовавшим руководителям департаментов пришлось отвечать на многочисленные вопросы оппозиционных депутатов, а во время подсчета голосов звучали не только парламентские выражения. В итоге проект рекомендовали к принятию в первом чтении 24 голосами при 11 против.

Доходы бюджета Москвы в 2020 году составят почти 2,8 трлн руб., в 2021 году — более 3 трлн руб., в 2022 году — 3,4 трлн руб., сообщила на совместном заседании комиссий МГД в пятницу глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова. Расходы в 2020 году запланированы в объеме более 3,1 трлн руб., в 2021 году — почти 3,3 трлн руб. и в 2022 году — около 3,4 трлн руб. Дефицит бюджета в 2020 году составит более 351 млрд руб.; предполагается сократить его к 2022 году до 22,9 млрд руб. Госпожа Зяббарова сообщила, что впервые в 2020 году доля социальных расходов бюджета превысит 50% и составит 53% от общего объема расходов. Расходы на госпрограммы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения — на 30,4%, спорта — на 63,7%. Еще на 18,4% вырастут расходы на соцподдержку. Отметим, социальный блок в правительстве Москвы после выборов главы города в 2018 году возглавила вице-мэр Анастасия Ракова.

На совместном заседании комиссий МГД вице-мэров не было, зато прибыли руководители всех профильных департаментов правительства города. Им пришлось ответить на длинный ряд вопросов. Так, депутаты от КПРФ интересовались источниками покрытия дефицита. По словам госпожи Зяббаровой, он будет покрываться из собственных средств Москвы: «Главным источником финансирования дефицита будут наши собственные дополнительные доходы, которые по итогам исполнения бюджета текущего года мы уже видим и можем прогнозировать, что они останутся в городской казне и перейдут на следующий год».

Воодушевленные уверенным тоном Елены Зяббаровой депутаты стали спрашивать о льготах. Депутат от фракции «Моя Москва» Роман Бабаян спросил, нельзя ли дать транспортные льготы всем москвичам с учетом постоянно увеличивающегося сектора льготников.

Заместитель главы столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов обещал проработать этот вопрос с департаментом транспорта. Тогда коммунист Елена Шувалова попросила предоставить ей сравнение расходов на социальные нужды с расходами на обслуживание правительства Москвы, но спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что вопрос не относится к теме заседания. Коммунист Сергей Савостьянов задал вопрос главе столичного департамента здравоохранения Алексею Хрипуну, почему возникают проблемы с обеспечением льготников лекарственными препаратами и хватает ли в бюджете денег на эти расходы. По словам господина Хрипуна, информация о снижении финансирования на льготное обеспечение граждан не соответствует действительности, а в 2020 году на эти цели выделяется вдвое больше средств, чем в текущем году. «В Москве 1,8 млн льготников, мы ежегодно закупаем около тысячи наименований лекарственных препаратов, и это примерно в три раза больше, чем федеральный список. Денег достаточно»,— заверил чиновник.

При обсуждении программы развития столичного образования депутат от «Яблока» Евгений Бунимович поинтересовался, почему в Москве нельзя вновь сделать бесплатным пребывание школьников в группах продленного дня. Глава столичного департамента образования Исаак Калина на это ответил, что решение о плате за «продленку» принимается управляющим советом школы, и пригласил депутатов активно вступать в такие советы.

Некоторые депутаты старались задать вопрос поострее — например, коммунист Олег Шереметьев спросил, какие средства в бюджете заложены на смену правительства Москвы. Спикер ответил, что такой статьи в бюджете нет. Депутат от фракции «Моя Москва» Елена Николаева спросила, зачем нужно тратить так много средств на уличные гулянья и фестивали. Заместитель главы департамента торговли и услуг Москвы Денис Косторной заявил, что все потраченные средства с лихвой окупаются за счет поступлений от туризма: «Это драйвер, 118 млрд руб. поступает в бюджет от области туризма. Люди приезжают на мероприятия».

За время заседания депутаты успели задать вопросы по всем тринадцати госпрограммам, заложенным в бюджет. Спустя почти пять часов они приступили к голосованию. Коммунист Елена Шувалова хотела проголосовать против сразу двумя руками, но господин Шапошников сделал ей замечание. После этого госпожа Шувалова еще раз подняла руку вместе с воздержавшимися, но это тоже заметили. Тем не менее во время подсчета голосов произошла заминка, в ходе которой из-за включенного микрофона была отчетливо слышна нецензурная брань. В итоге за то, чтобы рекомендовать принять бюджет в первом чтении, проголосовали 24 депутата. Против оказались 11, трое воздержались, семерых членов МГД на заседании не было.

Напомним, в новом составе столичного парламента число депутатов от оппозиции увеличилось почти втрое. «Совместное заседание разных комиссий в таком широком составе и такой продолжительности позволило, по сути, провести "нулевое чтение" бюджета,— говорит следящий за столичной повесткой политолог Александр Пожалов.— Это нивелировало, в частности, вопросы о фактическом упразднении отдельной комиссии МГД по финансам». По мнению эксперта, присутствие профильных городских министров помогло «не превратить заседание в бенефис левой оппозиции». При этом господин Пожалов считает преждевременным оценивать, как показали себя новые оппозиционные депутаты: «Сейчас их претензии и требования — в основном эхо их предвыборных обещаний. Профессионализм нового депутатского корпуса реально можно будет оценить только через год, когда они погрузятся в работу комиссий и будут вовлечены в подготовку бюджета заблаговременно».

Елена Рожкова