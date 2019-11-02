Идеальный выходной для американцев, и как британцы отмечают Хэллоуин

Сладость или гадость?

Только каждый третий британец намерен отметить Хэллоуин в текущем году. В прошлом году об этом заявляли 67% респондентов. К таким выводам пришла компания YouGov, проведя опрос накануне праздника, который отмечался в ночь с 31 октября на 1 ноября. В исследовании приняли участие более 2 тыс. жителей Великобритании. Как британцы отмечают Хэллоуин — в материале “Ъ”.

Смертоносное колдовство

Каждый год в конце октября темы колдовства и ведьм традиционно всплывают в повестке в связи с празднованием Хэллоуина. Кроме того, иносказательное выражение «охота на ведьм» любит употреблять президент США Дональд Трамп у себя в Twitter. В канун Дня всех святых портал Statista решил вспомнить, каковы были потери от настоящей охоты на ведьм, проходившей на просторах средневековой Европы с начала XII века. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Первым делом кофе

Каждый второй житель США предпочел бы начать новый день с чашечки бодрящего кофе (52%). На втором месте по популярности расположился завтрак (41%), а на третьем — физические упражнения (40%). Об этом говорится в новом исследовании компании OnePoll среди 2 тыс. взрослых жителей США. Как выглядит идеальный выходной для американцев — в материале “Ъ”.

Всемирная паутина

В 1991 году британский физик Тим Бернерс-Ли, работая в Европейской организации по ядерным исследованиям, создал первые в мире веб-сервер, сайт и браузер. Первый веб-сайт World Wide Web был размещен им 6 августа 1991 года на веб-сервере httpd. Спустя два года организация на безвозмездной основе сделала технологию World Wide Web свободной для всех пользователей — так интернет стал общедоступным. Динамика развития всемирной паутины — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок