Как росло количество веб-сайтов в мире

В 1991 году британский физик Тим Бернерс-Ли, работая в Европейской организации по ядерным исследованиям, создал первые в мире веб-сервер, сайт и браузер. Первый веб-сайт World Wide Web был размещен им 6 августа 1991 года на веб-сервере httpd. Спустя два года организация на безвозмездной основе сделала технологию World Wide Web свободной для всех пользователей — так интернет стал общедоступным.

К концу 1994 года всемирная паутина насчитывала 2,7 тыс. сайтов. Тогда же на свет появилась одна из первых поисковых систем — «Путеводитель Джерри по Всемирной паутине», которая впоследствии была переименована в Yahoo! Уже в 1995 году в интернете работало 23,5 тыс. веб-сайтов, в 1996 году — почти в десять раз больше. На момент регистрации компании Google в 1998 году количество сайтов достигло отметки в 2,4 млн В 2001 году работало уже 29,2 млн веб-сайтов. В том же году была запущена универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia. В 2006 году в интернете заработала российская социальная сеть «ВКонтакте», тогда всемирная паутина насчитывала уже 85,5 млн сайтов.

Первый же рубеж в 1 млрд был пройден в 2016 году, а уже в 2017 году общее число веб-сайтов еще выросло — до 1,7 млрд. С этого момента их количество практически не изменилось, и к настоящему времени общее число сайтов в мире составляет чуть более 1,7 млрд.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».