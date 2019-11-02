Какие страны отличились во время средневековой охоты на ведьм

Каждый год в конце октября темы колдовства и ведьм традиционно всплывают в повестке в связи с празднованием Хэллоуина. Кроме того, иносказательное выражение «охота на ведьм» любит употреблять президент США Дональд Трамп у себя в Twitter. В канун Дня всех святых портал Statista решил вспомнить, каковы были потери от настоящей охоты на ведьм, проходившей на просторах средневековой Европы с начала XII века.

Согласно работе «Суды над ведьмами», опубликованной в Economic Journal, лидером по антиведьминским пыткам и казням во времена Средневековья стала Германия. Количество жертв немецкой охоты на ведьм оценивается почти в 7 тыс. человек, еще более 9 тыс. «ведьм» прошли через пытки. На втором месте с 5,7 тыс. жертв идут земли, где сейчас находится Швейцария, на третьем — Франция, где казнили почти 1,7 тыс. «ведьм».

В XXI веке информация о подобных практиках кажется абсурдной, однако в некоторых странах до сих пор происходит нечто подобное. Так, в 2013 году в Папуа—Новой Гвинее по обвинению в убийстве ребенка с помощью колдовства прилюдно сожгли 20-летнюю девушку. В 2011 году в Саудовской Аравии обезглавили женщину, обвиненную в колдовстве, там же в 2007 году по обвинению в магических практиках был обезглавлен египетский аптекарь — в стране до сих пор действует закон, запрещающий колдовство.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».