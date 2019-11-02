Как британцы празднуют Хэллоуин

Только каждый третий британец намерен отметить Хэллоуин в текущем году. В прошлом году об этом заявляли 67% респондентов. К таким выводам пришла компания YouGov, проведя опрос накануне праздника, который отмечался в ночь с 31 октября на 1 ноября. В исследовании приняли участие более 2 тыс. жителей Великобритании.

Даже среди тех, кто заявил, что намерен отмечать Хэллоуин, большинство все же планировало остаться дома. Так, 63% респондентов сказали, что будут раздавать сладости тем, кто постучится к ним в дом, а 42% вырежут из тыквы фонари. Также британцы сказали, что будут наряжаться в костюмы и смотреть страшные фильмы. Оба варианта набрали по 29% голосов. Выпрашивать сладости отправятся 19%, а устроить вечеринку у себя дома оказались готовы только 8% респондентов.

Закономерно, что о своем намерении самим отправиться на вечеринку в честь Дня всех святых заявили более молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (43%). В то время как 83% британцев старше 55 лет сказали, что останутся дома и будут раздавать сладости. Однако в целом не все опрошенные оказались такими доброжелательными и приветливыми. Среди тех, кто не собирался отмечать Хэллоуин, 29% заявили, что, когда к ним пожалуют гости за сладостями, они будут выключать свет и притворяться, что никого нет дома.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».