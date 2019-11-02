Как американцы видят свой идеальный выходной

Каждый второй житель США предпочел бы начать новый день с чашечки бодрящего кофе (52%). На втором месте по популярности расположился завтрак (41%), а на третьем — физические упражнения (40%). Об этом говорится в новом исследовании компании OnePoll среди 2 тыс. взрослых жителей США.

Также в числе популярных ответов оказалась медитация. К этим психическим упражнениям первым делом с утра готовы прибегнуть 36% респондентов. Что интересно, информационный поток, который окружает человека на протяжении всей недели, сказывается на желании смотреть и читать новости в свободное время. Так, о том, что они начнут с этого субботнее утро, говорят только 33% и 31% опрошенных соответственно. Также в идеальный выходной день стоит слушать подкасты (27%), пить сок (26%) и заниматься йогой (24%).

Две трети респондентов из США (65%) хотят лучше планировать свой выходной день, чтобы справляться с накопившейся рутиной. 77% говорят, что обычно они по утрам заняты, а каждый пятый признается, что утром в свой выходной спешит выйти из дома по делам. Интересно, что исследование, опубликованное компанией OnePoll в августе, показало, что только 55% американцев регулярно завтракают. А самые популярные продукты во время утреннего приема пищи — яйца, сосиски и бекон.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».