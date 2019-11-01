ФОМ: смертную казнь считают допустимой 69% россиян

Более половины (69%) опрошенных россиян считают смертную казнь некоторых преступников допустимой, свидетельствуют данные (.pdf) фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Недопустимым смертный приговор считает 21% респондентов, а 9% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус» проводился 26–27 октября среди 1,5 тыс. респондентов в 53 субъектах РФ.

По мнению россиян, казнить преступника можно за:

сексуальное преступление против несовершеннолетних (68%);

убийство (57%);

терроризм (53%);

изнасилование (52%);

распространение наркотиков (28%);

государственную измену, раскрытие государственной тайны (17%);

взяточничество (14%);

шпионаж (9%);

осквернение религиозных святынь, кражу, грабеж, разбой (6%);

неуплату налогов (1%).

Введение моратория на применение смертной казни с 1996 года в России 45% опрошенных считают неправильным, 37% — правильным, а 18% респондентов затруднились с ответом. Вернуться к применению этой меры наказания хотели 52% россиян, придерживаться моратория (не отменять смертную казнь, но и не применять ее на практике) — 30%, не смогли ответить 10% респондентов, а 8% выступили за полную отмену смертной казни.

Самые популярные аргументы противников смертной казни:

возможны судебные ошибки, подкуп судей, могут быть казнены невинные люди;

пожизненное лишение свободы — более суровое наказание;

жизнь человека неприкосновенна, никто не вправе лишать человека жизни;

это негуманно;

человек может раскаяться, исправиться.

Самые популярные аргументы тех, кто поддерживает возвращение смертной казни:

очень высок уровень преступности, это поможет снизить его;

это заслуженное наказание за самые тяжкие преступления, «кровь за кровь»;

люди будут бояться совершать преступления, это нужно в назидание другим;

преступники часто уходят от наказания, остаются безнаказанными.

Напомним, дискуссия о возвращении смертной казни развернулась в октябре после убийства девятилетней девочки в Саратове. После трагедии Госдума провела опрос среди россиян во «ВКонтакте», и большинство из них высказались за. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что в России не нужно возвращать смертную казнь. Против смертной казни также выступил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. «Справедливая Россия» (СР) и КПРФ выступили за отмену моратория на смертную казнь. Депутаты фракции СР намереваются в ближайшее время подготовить законопроект, предусматривающий смертную казнь для убийц детей.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Смертная казнь не отпускает депутатов».