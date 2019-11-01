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ФОМ: смертную казнь считают допустимой 69% россиян

Более половины (69%) опрошенных россиян считают смертную казнь некоторых преступников допустимой, свидетельствуют данные (.pdf) фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Недопустимым смертный приговор считает 21% респондентов, а 9% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус» проводился 26–27 октября среди 1,5 тыс. респондентов в 53 субъектах РФ.

По мнению россиян, казнить преступника можно за:

  • сексуальное преступление против несовершеннолетних (68%);
  • убийство (57%);
  • терроризм (53%);
  • изнасилование (52%);
  • распространение наркотиков (28%);
  • государственную измену, раскрытие государственной тайны (17%);
  • взяточничество (14%);
  • шпионаж (9%);
  • осквернение религиозных святынь, кражу, грабеж, разбой (6%);
  • неуплату налогов (1%).

Введение моратория на применение смертной казни с 1996 года в России 45% опрошенных считают неправильным, 37% — правильным, а 18% респондентов затруднились с ответом. Вернуться к применению этой меры наказания хотели 52% россиян, придерживаться моратория (не отменять смертную казнь, но и не применять ее на практике) — 30%, не смогли ответить 10% респондентов, а 8% выступили за полную отмену смертной казни.

Самые популярные аргументы противников смертной казни:

  • возможны судебные ошибки, подкуп судей, могут быть казнены невинные люди;
  • пожизненное лишение свободы — более суровое наказание;
  • жизнь человека неприкосновенна, никто не вправе лишать человека жизни;
  • это негуманно;
  • человек может раскаяться, исправиться.

Самые популярные аргументы тех, кто поддерживает возвращение смертной казни:

  • очень высок уровень преступности, это поможет снизить его;
  • это заслуженное наказание за самые тяжкие преступления, «кровь за кровь»;
  • люди будут бояться совершать преступления, это нужно в назидание другим;
  • преступники часто уходят от наказания, остаются безнаказанными.

Напомним, дискуссия о возвращении смертной казни развернулась в октябре после убийства девятилетней девочки в Саратове. После трагедии Госдума провела опрос среди россиян во «ВКонтакте», и большинство из них высказались за. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что в России не нужно возвращать смертную казнь. Против смертной казни также выступил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. «Справедливая Россия» (СР) и КПРФ выступили за отмену моратория на смертную казнь. Депутаты фракции СР намереваются в ближайшее время подготовить законопроект, предусматривающий смертную казнь для убийц детей.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Смертная казнь не отпускает депутатов».

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