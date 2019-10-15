Смертная казнь не отпускает депутатов

Депутаты фракции «Справедливой России» намерены в ближайшее время подготовить законопроект, предусматривающий смертную казнь для убийц детей. Несмотря на то, что в парламенте есть сторонники данной идеи, шансы на ее принятие невелики: мешают этому прежде всего международные обязательства РФ. Принятие такого закона может привести к исключению России из Совета Европы.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов во вторник анонсировал скорое внесение в Госдуму законопроекта, отменяющего мораторий на смертную казнь в отношении террористов и убийц детей. «Даже пожизненное заключение — это не то наказание, которое должны понести эти нелюди,— считает господин Миронов.— Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ. Этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость».

Пока текста законопроекта нет, но, как ранее сообщал “Ъ”, сторонники восстановления смертной казни есть в руководстве всех фракций Госдумы. Сама дискуссия о возможности снятия моратория на смертную казнь завязалась после убийства девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове. Тогда несколько парламентариев, включая члена комитета по международным делам Евгения Примакова (ЕР), предложили подумать над тем, чтобы вернуть возможность назначения такого наказания для убийц детей.

Впрочем, пока инициатива имеет призрачные шансы: по информации “Ъ”, в администрации президента оказались не очень довольны развернувшимися спорами.

«Этот вопрос не обсуждается»,— прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложения снять мораторий на смертную казнь. Детский омбудсмен Анна Кузнецова в разговоре с “Ъ” заявила, что на нынешнем этапе отмена моратория на смертную казнь невозможна: «Сегодня ряд международных норм и обязательств это предписывает. Ни одна мера не искупит страданий ребенка. Поэтому здесь уже нужно говорить о серьезном комплексном подходе, не думая заголовками». Против восстановления смертной казни высказалась и депутат Госдумы Оксана Пушкина. При этом она заявила, что «исправить таких людей нельзя даже путем химической кастрации»: «Педофил он педофил по своей сути, это надо голову отрубать»,— сказала госпожа Пушкина во вторник на круглом столе ОНФ, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних.

Отношение к смертной казни в России и мире — в инфографике “Ъ” Читать далее

Ранее депутаты уже пытались вносить законопроекты, вводящие смертную казнь за то или иное преступление, но все подобные попытки пока оканчивались неудачей. Так, в 2005 году распрощаться с мораторием предложил депутат Сергей Бабурин. Его законопроект пролежал без движения до нынешнего созыва Госдумы и был отклонен в июле 2017 года. В 2016 году Сергей Миронов со своими коллегами по фракции внес законопроект, предлагающий ввести смертную казнь за совершение терактов, повлекших за собой смерть двух и более лиц. При этом инициатива не предполагала снятия моратория на казнь: речь шла о внесении гипотетической возможности такого наказания по ст. 205 УК РФ (террористический акт). До голосования в Думе так и не дошло, законопроект вернули инициатору. Правовое управление Госдумы в своем отзыве указало, что на данный момент в России действует мораторий на смертную казнь, поэтому вводить такую санкцию в УК РФ не имеет смысла. В документе думские юристы ссылаются на определение Конституционного суда РФ от 19 ноября 2009 года.

Согласно постановлению КС от 2 февраля 1999 года, вынесение смертных приговоров невозможно до появления судов присяжных во всех регионах РФ.

С 2010 года они должны были начать действовать по всей России, но в 2009 году Конституционный суд отметил, что и введение суда присяжных возможность вынесения смертных приговоров не открывает. КС обратил внимание, что РФ связана требованиями Венской конвенции о праве международных договоров и подписью на Шестом протоколе к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Основным обязательством согласно данному протоколу является полная отмена смертной казни, и с момента его подписания 16 апреля 1997 года российские суды не могут выносить смертные приговоры. Отказ от этих обязательств может привести к исключению России из Совета Европы.

В беседе с “Ъ” доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорин отметил, что в подобной ситуации «граждане России» могут лишиться возможности «обращаться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека.— “Ъ”). Господин Топорин считает при этом, что для России в случае исключения из Совета Европы «ничего катастрофического не случится», поскольку это организация «гуманитарного, правозащитного плана». Впрочем, по мнению господина Топорина, российские власти не пойдут на шаги, связанные с риском исключения из Совета Европы.

Андрей Винокуров, Никита Прокшин