«Справедливая Россия» и КПРФ выступили за отмену моратория на смертную казнь

«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для покусившихся на убийство детей, совершивших теракт и пособников террористов, заявил глава фракции Сергей Миронов. Отмену моратория также поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Чем отличается террорист от детоубийцы? Да ничем, только тем, что он лозунги никакие не выдвигает, ничего человеческого у него не осталось»,— сказал господин Миронов во время пресс-подхода в Госдуме. По его мнению, убийцам детей «не место на нашей планете».
Геннадий Зюганов заявил, партия выступает за отмену моратория на смертную казнь, так как общество «не созрело» к тому, что не будет смертной казни. «Он убивает ребенка, а мы его 20 лет должны охранять и кормить»,— сказал он «Интерфаксу».
В России последний смертный приговор вынесли в 1996 году. К такому наказанию приговорили Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков в Москве. Мораторий на смертную казнь в России действует с момента вступления страны в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.
Дискуссия о смертной казни развернулась в связи с убийством девятилетней девочки в Саратове. После трагедии Госдума провела опрос среди россиян во «ВКонтакте», и большинство из них высказались «за». Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что в России не нужно возвращать смертную казнь. Против смертной казни также выступил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.
О дискуссии вокруг смертной казни в России читайте в материале “Ъ” «Возвращение на казнь».
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