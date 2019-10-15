«Справедливая Россия» и КПРФ выступили за отмену моратория на смертную казнь

«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для покусившихся на убийство детей, совершивших теракт и пособников террористов, заявил глава фракции Сергей Миронов. Отмену моратория также поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Отношение к смертной казни в России и мире — в инфографике “Ъ” Читать далее

«Чем отличается террорист от детоубийцы? Да ничем, только тем, что он лозунги никакие не выдвигает, ничего человеческого у него не осталось»,— сказал господин Миронов во время пресс-подхода в Госдуме. По его мнению, убийцам детей «не место на нашей планете».

Геннадий Зюганов заявил, партия выступает за отмену моратория на смертную казнь, так как общество «не созрело» к тому, что не будет смертной казни. «Он убивает ребенка, а мы его 20 лет должны охранять и кормить»,— сказал он «Интерфаксу».

В России последний смертный приговор вынесли в 1996 году. К такому наказанию приговорили Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков в Москве. Мораторий на смертную казнь в России действует с момента вступления страны в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.

Дискуссия о смертной казни развернулась в связи с убийством девятилетней девочки в Саратове. После трагедии Госдума провела опрос среди россиян во «ВКонтакте», и большинство из них высказались «за». Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что в России не нужно возвращать смертную казнь. Против смертной казни также выступил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

О дискуссии вокруг смертной казни в России читайте в материале “Ъ” «Возвращение на казнь».