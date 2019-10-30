«Все это — очень сложный, нейрохирургический процесс»

Правый фланг украинской оппозиции, включая партию экс-президента Петра Порошенко, объявил «капитуляцией» начавшееся в поселке Золотом разведение украинских войск и сил самопровозглашенной Луганской народной республики. У офиса президента Владимира Зеленского даже прошла акция с требованием отменить приказ. Но сам господин Зеленский намерен идти еще дальше, хоть и признает, что опасность эскалации существует. С подробностями из Киева — корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов.

«Не ты заводил, не тебе и отводить», «Разведение или отступление?» — сотни людей с такими и похожими лозунгами на транспарантах вышли во вторник вечером на центральные улицы и площади украинских городов, требуя остановить уже начавшееся разведение войск вблизи поселка Золотое Луганской области.

Самая масштабная и заметная манифестация, названная «Ни шагу назад», прошла в Киеве у здания офиса президента Украины. Ее участники требовали от Владимира Зеленского отказаться от планов разведения войск по всей длине фронта, настаивая на том, что укрепленные и обжитые позиции украинских войск достанутся силам самопровозглашенных республик, откуда они будут угрожать тем городам и селам Донбасса, что находятся под контролем Киева.

«Это не разведение войск, это отступление. Зеленский сдает Донбасс, сдает Украину. Мы обязаны ему помешать. Нет капитуляции!» — кричал в мегафон один из участников акции, одетый в военную форму, но без знаков различия на ней. Этот призыв — «Нет капитуляции!» — с готовностью подхватывали все или почти все участники митинга, которых в центре Киева собралось от трех до четырех сотен человек.

Официально ни к этому, ни к другим протестным митингам, прошедшим во вторник в разных городах, не имела отношения ни одна политическая партия.

Партийной символики на них не было — выступающие старались максимально дистанцироваться от любых политических сил, заявляя, что говорят от имени добровольцев, ветеранов, а то и всего народа Украины. При этом претензии, выдвигаемые к власти, почти дословно совпадали с тем, что вменяют в вину команде Владимира Зеленского ее предшественники из окружения экс-президента Петра Порошенко.

«Власть забыла даже о семидневном режиме тишины, который был раньше заявлен условием отвода. Нынешние руководители государства идут на все условия Кремля в турборежиме ради заветной встречи господина Зеленского с Путиным. Это не достижение мира, а капитуляция на условиях Кремля»,— сообщила в Facebook депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она назвала отвод войск от линии фронта «позорным предательством» национальных интересов Украины. Впрочем, напомним, что вопреки заявлениям госпожи Климпуш-Цинцадзе о продолжавшихся накануне разведения обстрелах украинских позиций штаб Операции объединенных сил сообщил, что огонь противник открывал на других участках фронта, поэтому перемещению украинских частей вглубь контролируемой ими территории ничто не мешало.

В похожем ключе высказались и другие члены партии «Европейская солидарность», а также еще одна правая парламентская фракция — «Голос», которую возглавляет Святослав Вакарчук. Однако сам экс-президент Украины Петр Порошенко на разведение войск публично не отреагировал. Возможно, это связано с тем, что поселок Золотое был утвержден в качестве одного из первых пунктов для отвода войск еще при его правлении. Но приступить к разведению тогда так и не удалось — именно из-за несоблюдения правила о семи днях тишины.

Тем временем Владимир Зеленский, сторонники которого имеют больше половины мандатов в парламенте и могут вовсе не реагировать на протесты оппозиции, уже обнародовал свои планы относительно будущего востока Украины. Выступая в среду перед участниками Форума единства в Мариуполе, президент сообщил, что сейчас Украина проходит через первую стадию достижения мира — завершение горячей фазы конфликта, которое невозможно без разведения сил на расстояние, не позволяющее вести прицельный огонь друг по другу.

Вторым этапом президент Украины назвал примирение ныне враждующих сторон и поиск консенсуса. А третий и финальный этап — интеграция территорий самопровозглашенных республик Донбасса назад, в состав Украины.

«Все это — очень сложный и очень чувствительный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно неосторожное движение, одно неправильное заявление могут все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта»,— заявил Владимир Зеленский, призвав журналистов и политиков быть осмотрительнее в высказываниях, дабы не спровоцировать обострение.