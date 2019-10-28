«Азовы» здесь тихие

Президент Украины Владимир Зеленский начал активную подготовку к разведению войск в районе поселка Золотое (Луганская область). Его офис сообщил о разоружении бойцов батальона «Азов», которые приехали в поселок, чтобы помешать реализации договоренности, достигнутой на переговорах в Минске. Как сказал в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, за усилиями господина Зеленского «внимательно следили» и в Москве. Господин Песков выразил надежду на то, что президент Украины заставит «Азов» и подобные ему формирования «выполнять собственные приказы», что откроет путь к новому саммиту в «нормандском формате» (РФ, Украина, Франция, Германия) и реализации минских соглашений в целом.

Власти Украины решились на небольшую демонстрацию силы для урегулирования ситуации в поселке Золотое Луганской области. Напомним, там находятся несколько десятков бойцов националистического батальона «Азов» — они намерены не допустить разведения войск, которое согласовали на переговорах в Минске. По словам лидера батальона Андрея Билецкого, его соратники видят проблему шире, чем ее преподносит команда президента Владимира Зеленского. Как заявил господин Билецкий в видеообращении 27 октября, речь идет не о Золотом и Петровском — то есть о поселках, где пройдет пилотный этап разведения, а о всей линии фронта. «Вы запланировали общее разведение. А (к оппонентам.— “Ъ”) относитесь как к идиотам и говорите — разведение на тысячу метров»,— заочно обратился к главе государства лидер «Азова».

Однако, как сообщили в офисе президента Украины вечером в воскресенье, первый шаг к «усмирению» бойцов «Азова», которые неоднократно обещали «стоять до конца», сделан. «По информации МВД Украины, незаконное оружие, которое было в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого» — так звучит последняя фраза фильма о визите президента Украины в Золотое, который был опубликован в воскресенье около 21:00. В него включен нашумевший спор с бойцом «Азова», который утверждал, что никакого оружия у него и его соратников нет, по крайней мере при себе. Однако большая часть фильма посвящена общению с мирными жителями поселка, которые выступают за скорейшее разведение войск. Президент Зеленский, в свою очередь, говорил о готовности реализовать просьбу жителей.

«Смотрите, что там делал президент, про что говорил и с кем. Может, хоть эта ситуация чему-то нас научит? Например, что не надо бить тревогу насчет измены, пока хорошо не разобрался в ситуации»,— заявил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, отвечая на многочисленную критику в адрес президента Зеленского.

Теперь украинские правоохранительные органы, судя по всему, пытаются добиться полного вывода националистов из зоны разведения войск.

Во всяком случае, об этом сообщают сами бойцы «Азова» в Telegram-канале «Последний блокпост», который был запущен сразу после подписания всеми сторонами конфликта «формулы Штайнмайера» (этот документ предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными). «Сейчас к группе ветеранов в поселке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом "проверки" — пытались обыскать машины и личные вещи бойцов. Готовимся. И стоим до конца»,— сообщили в понедельник утром авторы «Последнего блокпоста». Как пояснили в Национальной полиции Украины, в этом районе работает уже шесть полицейских патрулей, а теперь туда дополнительно направлена Нацгвардия. Примечательно, что и полиция, и Нацгвардия, и батальон «Азов» подчиняются одному человеку — министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

О своей заинтересованности в том, чтобы ситуация в Золотом была урегулирована, сообщили в понедельник и в Москве. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, за визитом Владимира Зеленского на фронт в Кремле «следили с большим вниманием».

«Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем»,— добавил господин Песков, очевидно имея в виду националистов из «Азова».





Он выразил надежду, что «президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы», после чего «уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита». Речь идет о саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), который должен пройти после разведения сил и станет первой личной встречей президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Что Владимир Зеленский говорил о встрече в «нормандском формате» Читать далее

«Даже когда эта встреча состоится, она будет только знакомством и первым шагом на пути реализации выбранной формулы урегулирования,— сказал “Ъ” доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Гущин.— Но время работает явно не на Украину, а на Россию и европейских партнеров. Украине будет трудно задерживать "формулу Штайнмайера". Зеленский очень стремится к встрече в "нормандском формате", возлагает на нее большие надежды. Но, судя по всему, еще не понимает всю сложность урегулирования конфликта и твердость позиции Москвы относительно необходимости именно широкой автономии Донбасса».

Кирилл Кривошеев