Украина перешла в отступление на Париж

Украина приступила к выполнению последнего условия для проведения саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). В поселке Золотое Луганской области 29 октября начался отвод сил и средств. На очереди — Петровское Донецкой области. В последнем случае дату разведения засекретили, чтобы противники украинского президента Владимира Зеленского не сорвали мирный процесс. Лидеры «четверки» могут собраться в Париже до конца ноября, чтобы попытаться превратить Донбасс из горячей точки в остывающую.

Разведение после промедления

Разведение сил в районе поселка Золотое Луганской области ожидалось с начала месяца — 1 октября его согласовала в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ). Но новость все равно оказалась неожиданной.

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ»,— заявил 29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он объявил об этом в Мариуполе, где в этот же день начался форум «Инвестируй в Украину» с участием президента Владимира Зеленского.

Ранее было предпринято несколько попыток развести войска. Объявляли о них самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Но в Киеве каждый раз настаивали: разведения не будет, пока на согласованных участках в Золотом и Петровском не установится семидневный режим тишины без единого выстрела.

Начиная с 21 октября в отчетах специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине поселок Золотое вовсе не упоминался в таблице нарушений перемирия, либо сообщалось об одиночных выстрелах с пометкой «по оценке, за пределами участка разведения». Отчеты СММ ОБСЕ публикуются с задержкой в один день, в то время как штаб украинской Операции объединенных сил (ООС) сообщал об обстрелах «в пятикилометровой зоне возле участка разведения» в ночь на 29 октября. Но когда разведение началось, украинские военные уточнили: в зоне разведения сил и средств обстрелов не было.

События во вторник развивались так быстро, что следить за новостями не успевал даже Владимир Зеленский. Когда журналисты попросили его прокомментировать начало разведения, он ответил, что штаб ООС еще не подтвердил эту информацию. Когда же представители СМИ указали ему, что сообщение штаба опубликовано, президент лаконично обронил: «Прекрасно, прекрасно».

Примерно в 13:15 обе стороны конфликта запустили сигнальные ракеты — команду для начала разведения. Этот факт подтвердили и наблюдатели ОБСЕ. Офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал “Ъ”, что на процедуру разведения сил выделяется три дня: «Через три дня после пуска ракет и всеобщего согласования условий разведения ОБСЕ прибывает в район и фиксирует: было ли проведено полноценное разведение обеими сторонами».

Золотое требует продолжения

Поселок Золотое — один из двух согласованных участков разведения сил и средств. Второй населенный пункт — это Петровское Донецкой области. Там к отводу пока не приступали. Но на очередной встрече ТКГ, которая прошла 29 октября, была согласована дата разведения сил и в Петровском, сообщила представляющая ДНР в контактной группе Наталья Никонорова. «Дату мы не назовем,— сказала она “Ъ”.— Это просьба украинской стороны. Мы понимаем все сложности, которые у них возникают по устранению нарушений на этих участках, поэтому согласились».

Представитель ЛНР Владислав Дейнего также сообщил “Ъ”, что дата разведения в Петровском есть. Но назвать ее отказался.

Не стали этого делать и российские переговорщики, с которыми поговорил “Ъ”. По словам одного из них, секретность связана с внутриполитической ситуацией на Украине.

Оппоненты президента Зеленского, к которым относятся и правые националистические силы, выступают против отвода войск, называя это капитуляцией. Сразу после подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (предложена главой МИД ФРГ, а ныне президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет последовательность шагов выполнения минских соглашений) националисты, в том числе бойцы батальона «Азов», обещали помешать разведению войск. До 27 октября они находились в Золотом и были вооружены. Изъять нелегальное оружие удалось после того, как Владимир Зеленский посетил поселок и попросил националистов соблюдать закон.

На разведении сил и средств в Золотом и Петровском, а также на согласовании единой редакции «формулы Штайнмайера», которая ранее существовала на словах и не оформлялась в виде документа, жестко настаивала Москва. Кремль и российский МИД не раз обозначали: только при выполнении этих условий можно собирать саммит в «нормандском формате», который должен пройти в Париже. Формула была согласована и подписана 1 октября. Теперь началось разведение.

В Москве начавшимся процессом довольны. «Позитивно оцениваем. Ждем разведения в Петровском, по итогам которого будем определяться по датам саммита и начинать готовить его»,— сказал “Ъ” заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Курирующий Украину помощник президента РФ Владислав Сурков высказался в похожем ключе: «Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту».

Войну готовят к миру

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уже обозначил, когда может состояться саммит в «нормандском формате», на котором впервые встретятся российский и украинский президенты. «Есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас называть, так как не все стороны на нее согласились. Мы не хотим сейчас сорвать этот тонкий и очень чувствительный процесс. Я надеюсь, что встреча будет до конца следующего месяца»,— сообщил министр.

Многое зависит от динамики процесса разведения, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с деталями переговоров по Донбассу. По его словам, есть вероятность выйти на саммит к концу ноября.

Другой информированный источник “Ъ” сообщил, что существует утвержденный контактной группой график разведения. Он рассчитан на 30 дней. После того как конфликтующие стороны уведомят СММ ОБСЕ о начале процесса — это произошло 29 октября,— есть три-четыре дня на то, чтобы состоялся зеркальный отвод сил. Когда и это произойдет, стороны должны предоставить ОБСЕ координаты и информацию по всем фортификационным сооружениям, а затем приступить к их демонтажу и разминированию.

Собеседник “Ъ” предположил, что очистка участков разведения вполне может быть завершена к концу месяца, о чем также должна быть уведомлена мониторинговая миссия ОБСЕ, которая должна верифицировать завершение всех перечисленных работ: «Там участки небольшие (в Золотом и Петровском.— “Ъ”), примерно два на два километра каждый. Если известно, где мины и укрепления, можно все быстро очистить. Все зависит от скорости». При этом собеседники “Ъ” не исключают, что «при проявлении политической воли» стороны могут выйти на саммит раньше, чем будут завершены все предусмотренные графиком процедуры.

Проект итогового документа, который планируется принять на саммите в «нормандском формате», готов. Его согласовали советники и помощники лидеров Германии, России, Украины и Франции Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн. Содержание не раскрывалось. По информации “Ъ”, в проекте итогового документа описаны задачи на будущее. В их числе с большой долей вероятности — разведение сил по всей линии соприкосновения, а также закрепление «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве.

Все это уже содержится в минских соглашениях, но пока остается нереализованным. Если отвод сил, предполагающий создание 50-километровой зоны безопасности, произойдет по всему фронту, огонь в Донбассе прекратится. Это не будет окончательным урегулированием конфликта, но из горячей фазы он перейдет в холодную, что устраивает всех, включая господина Зеленского. Еще только баллотируясь в президенты, он обещал закончить войну, а не вернуть Донбасс.

Владимир Соловьев, Кирилл Кривошеев, Марина Коваленко